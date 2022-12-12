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Эти вредные продукты нельзя покупать в супермаркете: о чем речь

Какие продукты нельзя покупать в супермаркете (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто человек по привычке берет одни и те же продукты, балует себя не самыми полезными блюдами. Однако лучше навсегда отказаться от подобного рациона, чтобы не навредить себе.

Об этом пишет She finds.

Важно не покупать продукты, в составе которых много сахара, натрия и других ингредиентов обработки.

Какие продукты следует не покупать

Консервы

Такие продукты всегда нужно иметь под рукой, особенно во время войны. Все потому, что срок годности у них велик и их легко готовить.

По словам диетолога Крутика Нанавати, многие консервированные продукты содержат бисфенол-А (BPA), химическое вещество, которое вызывает гормональные сбои и проблемы с сердцем.

В частности, такой продукт в процессе приготовления теряет много полезных свойств, поскольку консервирование обычно происходит при высоких температурах.

"Повышение уровня сахара может привести к накоплению натрия, что приводит к накоплению кальция, что приводит к сужению сосудов и гипотензии", - добавила диетолог.

Также на полках супермаркета можно найти безопасные альтернативы, но важно обращать внимание на содержание сахара и следите за порциями натрия.

Готовая еда

Такая еда пользуется особенной популярностью среди молодежи, ведь она позволяет сэкономить время на приготовлении.

Вред такой пище добавляют ингредиенты, которые используют для обработки и продления срока хранения. К тому же добавление консервантов является простым способом увеличить срок годности.

Готовая пища имеет компоненты, связанные с повышенным риском развития сердечных заболеваний, а также высоким риском инсульта,

Раньше мы рассказывали о популярной пище, которая может привести к инсульту.

Также мы называли продукты, которые категорически запрещено давать детям.

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