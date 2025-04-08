Ці популярні шкарпетки дуже шкодять ногам: краще викиньте їх негайно

Шкарпетки виконують важливі функції: вони захищають шкіру ніг від тертя, допомагають контролювати вологість і температуру, а іноді навіть забезпечують необхідну компресію чи підтримку. Та неправильний вибір може звести всі ці переваги нанівець і призвести до неприємностей.

Небезпечний колір та матеріал

Здавалося б, що може бути не так із класичними чорними шкарпетками? Виявляється, інтенсивні темні барвники можуть не лише залишати сліди на шкірі та нігтях, але й провокувати контактний дерматит чи алергічні реакції у чутливих людей. Якщо без темного кольору не обійтися, обов'язково періть такі шкарпетки перед першим носінням.

Крім того, як зазначає подолог Ебоні Вінсент-Сміт, чорні шкарпетки часто мають гіршу повітропроникність. Дрібні частинки темного матеріалу також можуть забиватися під нігті, створюючи сприятливе середовище для розвитку грибкових інфекцій.

Не менш важливою є тканина, з якої виготовлені шкарпетки, особливо її здатність відводити вологу. Застій вологи - прямий шлях до грибка стопи та нігтів. Попри поширену думку, натуральна бавовна не є найкращим вибором для шкарпеток, оскільки вона добре вбирає піт, але погано його випаровує, залишаючи шкіру вологою. Тому фахівці радять обирати шкарпетки з певним відсотком якісних синтетичних волокон (наприклад, поліестеру, нейлону), які допомагають відводити вологу від шкіри. Оптимальне співвідношення натуральних та синтетичних ниток варто підбирати індивідуально, враховуючи рівень пітливості та особистий комфорт.

Уникайте затісних та завеликих пар

Шкарпетки, як і взуття, мають сидіти ідеально. Якщо вони занадто вільні, то будуть сповзати, збиратися складками всередині взуття і створювати додаткове тертя, що неминуче призведе до появи пухирів та мозолів. Якщо ж шкарпетки занадто тісні, вони здавлюватимуть стопу, порушуючи нормальний кровообіг. Важливо розуміти, що це не має нічого спільного з корисним ефектом компресійних шкарпеток, де тиск розподіляється за іншим принципом. Подологи радять: шкарпетка має добре облягати стопу, особливо в зоні склепіння, а її п'яткова частина повинна чітко співпадати з вашою п'ятою. Нога всередині не повинна "їздити" чи бути здавленою. Існують навіть анатомічні шкарпетки, окремо для лівої та правої ноги - якщо у вас такі, не плутайте їх.

Несвіжі шкарпетки та ходіння босоніж у кросівках

Звичка надягати шкарпетки вдруге поспіль, навіть якщо вони здаються чистими, є шкідливою. Це може спричинити подразнення шкіри та сприяти розвитку грибкових інфекцій через накопичені бактерії та піт. Правило просте: один день - одна пара чистих шкарпеток. А якщо ноги схильні до сильної пітливості, або забруднилися протягом дня – міняти їх слід ще частіше. Корисною звичкою також буде періодична, хоча б раз на тиждень, обробка взуття зсередини протигрибковим спреєм.

Наостанок, експерти категорично не радять носити кросівки чи інше закрите взуття на босу ногу. Навіть якщо це здається стильним, між шкірою стопи та внутрішньою поверхнею взуття обов'язково має бути захисний бар'єр у вигляді шкарпетки. Якщо вас дратують шкарпетки, що визирають із взуття, обирайте укорочені моделі-"сліди".