Ці шість чоловічих рис характеру зруйнують навіть найміцніші стосунки

Егоцентризм

З такою рисою людина враховує лише свої бажання, не чує співрозмовника та не реагує на спроби відверто поговорити. Така поведінка призводить до краху стосунків та страждань, часом одразу обох партнерів.

Розпізнати егоцентрика можна легко. Він не ставить партнеру "дзеркальні питання". Наприклад, жінка запитує: "Ти хочеш апельсинів?", а чоловік-егоцентрик ніколи не запитає у відповідь: "А ти?"

Заздрість та злопам'ятність

Жінка купила нові джинси, а чоловік повідомить, що вона надто для них поправилася. Запропонує піти до лісу чи парку на прогулянку - заявить, що погода невідповідна.

Злопам'ятні чоловіки не вибачають промахи, вони жорстокі й в будь-якій сварці можуть нагадати, що жінка запізнилася на побачення кілька років тому, а пів року тому пересолила суп.

Безвідповідальність

Чоловік, на якого не можна покластися, не зможе створити щасливих стосунків. Жінкам теж потрібний сильний тил, і вона хоче розраховувати на свого партнера.

Якщо партнер ненадійний і може випаруватися в будь-якій складній ситуації або пообіцяти та не зробити - вона буде поряд з ним нещаслива і часто незадоволена.

Безініціативність

"Вирішуй сама", "мені все одно", "не має значення" - всі ці фрази показують чоловіка байдужим і не зацікавленим. Чоловік у стосунках також має вміти приймати рішення, знаходити вихід із ситуації, дивувати та радувати.

Жінка, якій доведеться всім цим займатися самостійно, рано чи пізно втомлюється.

Нещирість

Щасливі стосунки базуються на взаєморозумінні, яке неможливе без довіри. Підозрілість породжує агресію та ревнощі.

Якщо чоловік регулярно бреше, абсолютно нещиро говорить про свої почуття, то жінці з ним некомфортно.

Жадібність

Жаль грошей на морозиво, квиток у цирк, на квіточку для жінки. Навіть без глобальних витрат, жадібність видно одразу. Вони не здатні відпочивати та отримувати задоволення і від цього страждають їхні близькі.

Якщо партнер рахує буквально кожне з'їдене зернятко або кожен куплений смаколик, щоб контролювати витрати, то жінка дуже швидко від нього втече.