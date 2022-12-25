Эти шесть мужских черт характера разрушат даже самые крепкие отношения

Эгоцентризм

С такой чертой человек учитывает лишь свои желания, не слышит собеседника и не реагирует на попытки откровенно поговорить. Такое поведение приводит к краху отношений и страданиям, порой сразу обоих партнеров.

Распознать эгоцентрика можно легко. Он не задает партнеру "зеркальные вопросы". Например, женщина спрашивает: "Ты хочешь апельсинов?", а мужчина-эгоцентрик никогда не спросит в ответ: "А ты?".

Зависть и злопамятность

Женщина купила новые джинсы, а мужчина сообщит, что она слишком для них поправилась. Предложит пойти в лес или в парк на прогулку - заявит, что погода неподходящая.

Злопамятные мужчины не прощают промахи, они жестоки и в любой ссоре могут вспомнить, что женщина опоздала на свидание несколько лет назад, а полгода назад - пересолила суп.

Безответственность

Мужчина, на которого нельзя положиться, не сможет создать счастливые отношения. Женщинам тоже нужен сильный тыл, и она хочет рассчитывать на своего партнера.

Если партнер ненадежный и может испариться в любой сложной ситуации или пообещать и не сделать - она будет рядом с ним несчастно и частенько недовольна.

Безынициативность

"Решай сама", "мне все равно", "не имеет значения" - все эти фразы показывают мужчину безучастным и равнодушным. Мужчина в отношениях также должен уметь принимать решения, находить выход из ситуации, удивлять и радовать.

Женщина, которой приходиться всем этим заниматься самостоятельно, рано или поздно устает.

Неискренность

Счастливые отношения базируются на взаимопонимании, которое невозможно без доверия. Подозрительность порождает агрессию и ревность.

Если мужчина регулярно врет, совершенно неискренне говорит о своих чувствах, то женщине с ним некомфортно.

Жадность

Жалко денег на мороженое, билет в цирк, на цветочек для женщины. Даже без глобальных трат, жадину видно сразу. Они не способны отдыхать и получать удовольствие и от этого страдают их близкие.

Если партнер считает буквально каждое съеденное зернышко или каждую купленную сладость, чтобы контролировать расходы, то женщина очень быстро от него сбежит.