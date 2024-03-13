Ці сервіси та додатки допоможуть вам грамотно скласти резюме та зацікавити роботодавця

Google Документи

Перше, про що думають багато хто, коли мова заходить про створення резюме, це використання простого та зручного текстового редактора від Google. У "Google Документах" представлено безліч різноманітних шаблонів, включаючи ті, які ідеально підійдуть для пошуку роботи.

Просто створіть новий документ і перейдіть до розділу "Галерея шаблонів". Там ви знайдете п'ять варіантів для резюме. Заповніть відповідні розділи, такі як освіта, досвід роботи та навички за допомогою інструментів форматування.

Після завершення збережіть документ. Ви можете роздрукувати його, зберегти у форматах DOCX або PDF, надіслати електронною поштою або скопіювати посилання та поділитися з потенційним роботодавцем.

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cvgun.io

cvgun.io є ще однією платформою, що пропонує широкий вибір шаблонів для створення резюме. Тут є можливість створення резюме різними мовами, що відкриває доступ до міжнародних вакансій.

Онлайн-конструктор на cvgun.io аналогічний тим, що пропонують інші подібні послуги. Користувач вводить свої дані, описує професійний досвід та навички, а потім вибирає відповідний шаблон та налаштовує його під свої потреби. Документ, що вийшов, можна завантажити у форматі PDF і відправити потенційним роботодавцям.

Крім того, cvgun.io надає можливість прогнати створений бланк через AI-помічника, який виправить стилістику та правопис.

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Resume.io

Resume.io - це онлайн-платформа, яка дозволяє користувачам створювати професійні резюме. Хоча сервіс працює англійською мовою, його інтерфейс простий та інтуїтивно зрозумілий. Більше того, резюме, створене на Resume.io буде корисним інструментом для тих, хто шукає роботу за кордоном.

Функціонування Resume.io відповідає очікуванням від подібних сайтів. Користувачі вводять інформацію про свою освіту, досвід роботи та професійні навички, а потім сайт автоматично оформляє цю інформацію у вибраному шаблоні. Можливе як створення резюме з нуля, так і запит допомоги у штучного інтелекту-асистента.

Крім того, Resume.io надає доступ до бібліотеки з більш ніж 250 реальних прикладів резюме, розділених за галузями, та 50 зразків супровідних листів. Це допоможе користувачам зрозуміти, чого очікують роботодавці.

Безкоштовний план Resume.io має обмеження - можливість завантаження резюме лише у форматі TXT. Для отримання PDF чи DOCX доведеться заплатити. Однак, користувачі можуть скопіювати посилання на готовий документ і надати його роботодавцю онлайн.

Якщо необхідно мати надруковане резюме для співбесіди, можна завантажити TXT і самостійно оформити його в Google Drive або Word.

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Enhancv

Enhancv - це професійний конструктор резюме високого рівня, який створює документи найвищої якості. Навіть якщо у вас немає досвіду графічного дизайну, підхід на основі шаблонів дозволяє легко створити резюме, яке виглядає чудово.

Звичайно, вам потрібно буде надати текст, але в цих шаблонах є багато цікавих ідей (наприклад, ключові досягнення та здібності), а також безліч варіантів налаштування. Вам доведеться оформити підписку за використання Enhancv - від 10,99 доларів на місяць, - але кінцевий результат коштує своїх грошей.

Enhancv (фото: Enhancv)

Canva

Canva добре відома як інтуїтивно зрозумілий та потужний набір графічних інструментів, з якими може впоратися кожен, а створення резюме - ще одне завдання, яке Canva може легко вирішити. Як і у випадку з будь-якою іншою частиною сервісу, все просто у використанні та налаштуванні в міру вашого просування.

Ви починаєте з вибору шаблону, а потім заповнюєте порожні простори на запит. Доступно безліч різних опцій, і можна налаштувати все - від колірної схеми до шрифтів. Ви можете використовувати Canva безкоштовно, а додаткові функції доступні за 12,99 доларів на місяць.

Canva (фото: WIRED)

MyPerfectCV

MyPerfectCV поділяє процес складання резюме на три чіткі етапи: вибір шаблону, наповнення його контентом, а потім його завантаження або роздруківка. Користуватися цією послугою дуже просто: окрім того, що сервіс безкоштовний, він також пропонує безліч корисних порад, які допоможуть вам переконатися, що ваше резюме виглядає добре.

Резюме, яке ви створюєте, може бути адаптоване відповідно до галузі, в якій ви хочете отримати роботу, і все, що вам дійсно потрібно зробити, це ввести свої особисті дані та інформацію там, де це буде запропоновано - з прикладами та посібниками.

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Carrd

Якщо ви хочете застосувати більш індивідуальний підхід до складання резюме, зверніть увагу на Carrd: це, перш за все, інструмент для створення односторінкових цільових веб-сайтів, але ви можете адаптувати його, щоб продемонструвати свої навички та створити портфоліо своїх робіт.

Вам не потрібно мати жодного досвіду програмування, щоб використовувати цю програму, а простий інтерфейс перетягування приносить задоволення, як і відточені шаблони. Ви можете почати користуватися безкоштовно, але найкращі функції (наприклад, кілька сайтів) коштуватимуть вам 19 доларів на рік.

Carrd (фото: WIRED)