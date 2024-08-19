Ці секрети вибору лінолеуму зекономлять вам купу грошей

Лінолеум - це найпоширеніше покриття підлоги в українських оселях. Він не дорогий, доволі міцний та красивий. Але дуже часто трапляється так, що лінолеум швидко втрачає свій новий вигляд та рветься. Які таємні нюанси існують при виборі лінолеуму у кожну кімнату вашої квартири?
РБК-Україна (проект Styler) ділиться професіональними секретами від виробників лінолеуму та експертів по його застосуванню, щоб ви змогли не витрачати зайвих грошей при покупці.
При виборі лінолеуму ключовим питанням є вибір між натуральним і штучним варіантом.
Натуральний лінолеум виготовляється з деревної муки, лляної олії і смол, що робить його екологічно чистим і ідеальним для сімей з дітьми та людей з алергіями. Він стійкий до механічних пошкоджень, не вигорає на сонці і має антибактеріальні властивості.
Штучний лінолеум, у свою чергу, відрізняється великою різноманітністю кольорів і узорів, легкістю в укладанні і догляді. Він підходить для будь-яких приміщень, включаючи кухні і ванні кімнати, завдяки своїй стійкості до вологості і перепадам температури.
При виборі лінолеуму слід звернути увагу на його клас зносостійкості, який позначається двозначним числом.
Перша цифра вказує на тип приміщення:
Друга цифра позначає допустимий рівень навантаження: від 1 (низьке) до 4 (високе).
Для спальні та вітальні підходять покриття з низьким класом зносостійкості, тоді як для кухні і коридору краще вибирати більш стійкі варіанти. Також важливо враховувати товщину лінолеуму в залежності від стану чорнової підлоги: нерівності вимагають товстого покриття.
Щоб спростити процес вибору і укладання лінолеуму, врахуйте такі поради:
Дотримуючись цих порад, ви зможете вибрати ідеальний лінолеум, який буде радувати вас своєю красою і функціональністю протягом багатьох років.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: This Old House, Architectural Digest, Forbes Home.