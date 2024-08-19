Эти секреты выбора линолеума сэкономят вам кучу денег

Линолеум - это самое распространенное покрытие пола в украинских домах. Он не дорогой, довольно крепкий и красивый. Но очень часто случается так, что линолеум быстро теряет свой новый вид и рвется. Какие секретные нюансы существуют при выборе линолеума в каждую комнату вашей квартиры?
РБК-Украина (проект Styler) делится профессиональными секретами от производителей линолеума и экспертов по его применению, чтобы вы смогли не тратить лишние деньги при покупке.
При выборе линолеума ключевым вопросом есть выбор между натуральным и искусственным вариантом.
Натуральный линолеум производится из древесной муки, льняного масла и смол, что делает его экологически чистым и идеальным для семей с детьми и людей с аллергиями. Он устойчив к механическим повреждениям, не выгорает на солнце и обладает антибактериальными свойствами.
Искусственный линолеум, в свою очередь, отличается большим разнообразием цветов и узоров, легкостью в укладке и уходе. Он подходит для любых помещений, включая кухни и ванные комнаты, благодаря своей стойкости к влажности и перепадам температуры.
При выборе линолеума следует обратить внимание на его класс износостойкости, обозначаемый двузначным числом.
Первая цифра указывает на тип помещения:
Вторая цифра обозначает допустимый уровень нагрузки: от 1 (низкая) до 4 (высокая).
Для спальни и гостиной подходят покрытия с низким классом износостойкости, в то время как для кухни и коридора лучше выбирать более стойкие варианты. Также важно учитывать толщину линолеума в зависимости от состояния чернового пола: неровности требуют толстого покрытия.
Чтобы упростить процесс выбора и укладки линолеума, учтите следующие советы:
Следуя этим советам, вы сможете выбрать идеальный линолеум, который будет радовать вас своей красотой и функциональностью в течение многих лет.
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При написании материала были использованы источники: This Old House, Architectural Digest, Forbes Home.