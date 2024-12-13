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Як довго можна зберігати варену картоплю: ось, що треба знати

П'ятниця 13 грудня 2024 14:40
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Як довго можна зберігати варену картоплю: ось, що треба знати Як довго зберігається варена картопля (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Варена картопля та її різновид, пюре - популярні гарніри в Україні до різноманітних м'ясних страв. Втім, хоча можна деякий час зберігати варену картоплю в холодильнику, страва доволі швидко може втратити не лише смак, а й користь.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як довго можна зберігати варену картоплю і як це правильно робити.

Як довго можна зберігати варену картоплю

Як зазначає Міністерство сільського господарства США, варену картоплю та інші варені овочі можна безпечно зберігати в холодильнику від 3 до 4 днів.

Зокрема, протягом цього часу можна зберігати варену картоплю та картоплю пюре. Стільки ж можна зберігати запечену картоплю. А от сира, проте почищена картопля може зберігатися в холодильнику протягом 24 годин.

Втім, тривалість зберігання картоплі залежать не лише від її стану, а й від зовнішніх умов.

Попри те, що в холодильнику готова картопля може пролежати до 4 днів, за кімнатної температури готова картопля зіпсується вже за 2 години. Навіть, якщо страва не матиме виразних ознак псування, не варто ризикувати вживати її в їжу.

Як зберігати варену картоплю

Щоб варена картопля зберегла корисні властивості, залишаючись безпечною для вживання та смачною, перекладіть її в неглибокі чисті герметичні контейнери.

Щоб варена картопля не зіпсувалася, важливо охолоджувати страву не довше, ніж протягом 2 годин після приготування. Не слід ставити теплу картоплю в холодильник - це призведе до утворення конденсату і розвитку бактерій, тож страва може зіпсуватися швидше.

Як довго можна зберігати варену картоплю: ось, що треба знати

Як зберігати варену картоплю (ілюстративне фото: Freepik)

Варто зазначити, що варену картоплю та картопляне пюре не можна зберігати в металевому посуді. Метал може вступати в реакцію з кислотами, які містяться в картоплі, що негативно впливає на смак і якість страви.

Варену картоплю слід зберігати в холодильнику при температурі 4 градуси або нижче. Не варто ставити контейнер на полицю з найвищою температурою або в дверцята, де умови температурні умови нестабільні.

Ознаки зіпсованої вареної картоплі

Визначити, що картопля зіпсувалася, іноді буває складно. Зазвичай, зіпсована варена картопля має різкий запах або видиму плісняву, що є найпоширенішими ознаками псування.

Проте в інших випадках ця їжа може містити шкідливі бактерії без будь-яких помітних ознак. Після приготування картопля є їжею з високим ризиком розвитку бактерій, які можуть спричинити харчове отруєння.

Це пов'язано з тим, що страва містить багато вологи, злегка кисла і містить трохи білка, стаючи ідеальним поживним середовищем для мікроорганізмів.

Тому найкраще їсти її протягом 3-4 днів після приготування і завжди підігрівати до 74 градусів, щоб знищити бактерії, які могли утворитися.

Втім, якщо картопля зберігалася неправильно, або є сумніви щодо її свіжості попри коротший термін зберігання - не варто ризикувати та вживати такий продукт у їжу.

До речі, раніше ми розповідали, які 7 овочів і фруктів при замороженні зберігаються найкраще.

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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Healthline, WebMD, U.S. Department of agriculture, Onet, StillTasty.

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