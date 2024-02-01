Ці рослини у саду потрібно обов'язково обрізати у лютому. "Віддячать" буйним цвітінням

Гортензія

Цей листяний кущ, який цвіте влітку, можна і потрібно обрізати в лютому. Якщо ж ви не встигнете, подбайте про рослину у березні. Найголовніше, не зрізайте здорові бруньки.

Видаліть мертву деревину, зрізайте старі стебла, проте не забувайте залишати "каркас". Якщо ви допоможете рослині позбутися непотрібних гілок, вона порадує вас великими цвітіннями і не буде "забивати" весь кущ одним листям.

Коли обрізати гортензію (фото: freepik.com)

Буддлея Давида

Ця рослина тішить око своїм яскравим та ароматним цвітінням. І для того, щоб "допомогти" йому ще краще цвісти, обов'язково займіться обрізкою у лютому.

Найголовніше - проводьте цю "процедуру" вже після того, як закінчаться морози. Зрізайте старі гілки та слабкі пагони з мертвими наростами. Крім цього, простежте за тим, щоб кущ був не "забитий" великою кількістю бруньок - залишайте тільки найсильніші і найбільші.

Як змусити цвісти буддлею (скриншот)

Троянди

Звісно ж, у лютому варто обрізати ще й троянду. Це допоможе квітці звільнитися від зайвих гілок, гнилих та зайвих пагонів. Іноді садівники навмисно залишають на трояндах багато паростків, але це не призводить до збільшення кількості квіток, а лише перевантажує кущ.

Тому сміливо зрізайте зайве і не забудьте позбавитися всіх хворих гілок. А бічні пагони можна вкоротити на дві третини від їхньої довжини.

Як доглядати троянди (фото: freepik.com)