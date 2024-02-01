Эти растения в саду нужно обязательно обрезать в феврале. "Отблагодарят" буйным цветением

Гортензия

Этот лиственный куст, который цвете летом, можно и нужно обрезать в феврале. Если же вы не успеете, позаботьтесь о растении в марте. Самое главное, не срезайте здоровые почки.

Удалите мертвую древесину, срезайте старые стебли, однако не забывайте оставлять "каркас". Если вы поможете растению избавиться от ненужных веток, оно порадует вас крупными цветениями и не будет "забивать" весь куст одними листьями.

Когда обрезать гортензию (фото: freepik.com)

Буддлея Давида

Это растение радует глаз своим ярким и ароматным цветением. И для того, чтобы "помочь" ему еще лучше цвести, обязательно займитесь обрезкой в феврале.

Самое главное - проводите эту "процедуру" уже после того, как закончатся морозы. Срезайте старые ветки и слабые побеги с мертвыми наростами. Кроме этого, проследите за тем, чтобы куст был не "забит" обилием почек - оставляйте только самые сильные и крупные.

Как заставить цвести буддлею (скриншот)

Розы

Конечно же, в феврале стоит обрезать еще и розу. Это поможет цветку освободиться от лишних веток, гнилых побегов и лишних побегов. Порой садоводы намеренно оставляют на розе много ростков, но это не приводит к увеличению количества цветков, и лишь перегружает куст.

Поэтому смело срезайте лишнее и не забудьте избавиться от всех больных веток. А боковые побеги можно укоротить на две трети от их длины.

Как ухаживать за розами (фото: freepik.com)