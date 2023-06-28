Ці рослини не можна приносити у дім, щоб не притягнути нещастя

Латаття

Квіти латаття, принесені у дім - дуже погана прикмета. Зрізати ці квіти у жодному разі. Ще здавна існує думка, що це душі утоплених дівчат, які стали русалками.

Зокрема, якщо зрізати квітку і принести у дім, то довгий час будуть переслідувати погані сни та нещастя.

Латаття (wikipedia)

Калли

Існує повір'я, що принесені до будинку каллі приваблюють хвороби та нещастя.

Вони притягують печаль і навіть смерть (деякі народи приносять калли на цвинтар).

За однією з теорій, такій назві сприяв її вигляд - жовта серединка асоціюється зі свічкою, а білі пелюстки нагадують саван (поховальне вбрання з білої тканини).

Калли (freepik)

Бузина

Предки вважали, що бузину виростив сам диявол і оселився у ній. Раніше люди не вирубували бузину навіть там, де вона сильно розрослася, бо вірили, що за це чорти помстяться.

Не приносили бузину й у дім, бо вірили, що вона притягне нещастя.

Бузина (wikipedia)

Які квіти тримати вдома для щастя

Крім заборонених рослин, існують і дозволені - квіти, які позитивно впливають на здоров'я людей і навіть сприяють збагаченню.

Варто надавати перевагу таким рослинам:

герань - дарує впевненість в собі, удачу в справах і сприяє налагодженню взаємин між людьми

фіалка - підвищує настрій та приносить щастя у дім

спатифіллум - дарує щастя та покращує ментальний зв'язок між закоханими

Також позитивними рослинами з доброю енергетикою вважаються кімнатні хризантеми, цикламени, китайські троянди і кислиця.