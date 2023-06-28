Эти растения нельзя приносить в дом, чтобы не привлечь несчастья

Водяная лилия

Цветы водяная лилия, принесенные в дом - очень плохая примета. Срезать эти цветы ни в коем случае. Еще издавна существует мнение, что это души утопленных девушек, ставших русалками.

В частности, если срезать цветок и принести в дом, то долгое время будут преследовать плохие сны и несчастья.

Водяная лилия (wikipedia)

Калли

Существует поверье, что принесенные в дом калли притягивают болезни и несчастья.

Они притягивают печаль и даже смерть (некоторые народы приносят калли на кладбище).

По одной из теорий, такому названию способствовал ее вид - желтая серединка ассоциируется со свечой, а белые лепестки напоминают саванн (погребальный наряд из белой ткани).

Калли (freepik)

Бузина

Предки считали, что бузину вырастил сам дьявол и поселился в ней. Раньше люди не вырубали бузину даже там, где она сильно разрослась, потому что верили, что за это черти отомстят.

Не приносили бузину и в дом, потому что верили, что она привлечет несчастья.

Бузина (wikipedia)

Какие цветы держать дома для счастья

Кроме запрещенных растений, существуют и разрешенные - цветы, положительно влияющие на здоровье людей и даже способствующие обогащению.

Следует отдавать предпочтение таким растениям:

герань - дарит уверенность в себе, удачу в делах и способствует налаживанию взаимоотношений между людьми

фиалка - повышает настроение и приносит счастье в дом

спатифиллум - дарит счастье и улучшает ментальную связь между влюбленными

Также положительными растениями с хорошей энергетикой считаются комнатные хризантемы, цикламены, китайские розы и кислица.