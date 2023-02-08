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Ці рослини допоможуть ефективно позбавитися від пилу вдома (фото)

Які кімнатні рослини борються з пилом (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Ми шукаємо способи, як зберегти будинок якомога довше свіжим і чистим. Може здаватися, що бруд і пил постійно накопичуються. Проте деякі з найкрасивіших листяних рослин справді можуть допомогти позбутися пилу вдома.

Про це розповідають експерти з рослинництва на сайті Express.co.uk.

Сансев'єрія

Це дуже популярна кімнатна рослина, яка може стояти на відкритому повітрі без прямого сонячного світла. Сансев'єрія - це дуже ефективний очищувач повітря від формальдегіду, бензолу, трихлоретилену, ксилолу та толуолу.

Оскільки сансев'єрія виділяє в повітря багато кисню та вологи, вона зменшує вплив алергенів, допомагаючи дихати легше. Щобільше, рослина також неймовірно проста у догляді, адже є частиною сімейства сукулентів, тому розслабтеся і дозвольте їй виконувати свою роботу.

Сансев'єрія (фото: zelenasadyba.com.ua)

Ховея Форстера

Пальма не тільки стане чудовою прикрасою у вашому домі, але й забезпечить вам відчуття ясності голови завдяки чистому повітрю. Вона видаляє деякі найбільш небезпечні токсини з повітря, такі як формальдегід, аміак і навіть чадний газ.

Доглядати за цією рослиною дуже просто, навіть якщо ви вирощуєте її вперше - їй потрібно мало вологи та багато тіні.

Ховея Форстера (фото: moeselo.kr.ua)

Хлорофітум чубатий

Інакше її називають рослина-павук. Вона дуже ефективно видаляє забруднювачі повітря, такі як пил, чадний газ, формальдегід, ксилол і толуол.

Особливо добре хлорофітум живе у ванних кімнатах і на кухнях. NASA довели, що рослина-павук здатна видалити 95% формальдегіду з герметичної камери за 24 години. Тільки уявіть, як це може працювати у вашому домі!

Хлорофітум (фото: izyum.pp.ua)

Спатіфілум

Мирні лілії (інша назва) - приголомшливі рослини, оскільки можуть похвалитися темними листками та високими елегантними білими квітами. До всіх своїх переваг рослина дуже проста у догляді та допомагає відфільтрувати шкідливі токсини бензолу, трихлоретилену та формальдегіду.

Переконайтеся, що ви посадили рослину в горщик правильно, щоб у ґрунт проходила достатня кількість повітря. Тоді функція поглинання буде в декілька разів кращою.

Спатіфілум (фото: pennington.com)

Раніше ми розповідали, коли не можна пересаджувати кімнатні рослини.

Читайте також, які кімнатні рослини є небезпечними для дітей.

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