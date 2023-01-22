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Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої

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Неділя 22 січня 2023 13:04
Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої Фото: деяким кімнатним рослинам не місце у дитячій (Aglaonema marantifolium / El Grafo)
Автор: Володимир Костирін

Кімнатні рослини можуть впливати не лише на загальну атмосферу квартири, а й на здоров'я всіх членів сім'ї. Так, отруйні речовини, що містяться в ряді представників флори, при попаданні на шкірний покрив або організм людини здатні викликати отруєння, запаморочення і мігрень, алергічну реакцію.

Які рослини та чому небажано тримати вдома й особливо - у дитячій кімнаті, розповідає Design-Orbita.

Рослини, що становлять небезпеку для дітей

Фікус у своєму стеблі та листі містить велику кількість фітонцидів, які випаровуються через пори рослини. Подібні випари небезпечні для немовлят, оскільки потрапляючи в дихальні шляхи малюка, можуть викликати алергію.

Особливо небезпечними вважаються такі різновиди, як фікус петіоларису та бенджаміна. Додамо, що фікуси вночі інтенсивно поглинають кисень у приміщенні.

Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої

Фікус Бенджаміна (фото: rastenievod)

Дифенбахія містить небезпечний сік. Якщо дитина або домашня тварина вирішать спробувати соковите листя на смак, то сік потрапить у шлунок і спричинить сильну інтоксикацію. Торкатися до зламаних або зрізаних стебел також суворо забороняється - потрапляючи на шкіру, сік викликає опіки та подразнення.

Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої

Дифенбахія (фото: Jerzy Opioła / uk.wikipedia.org)

Конвалія містить у собі серцеві глікозиди, які завдають шкоди серцево-судинній системі, нервовій системі, шлунково-кишковому тракту. Ці рослини не зашкодять дорослим, але їх слід тримати подалі від дітей.

Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої

Конвалія (фото: sad.net.ua)

Чистотіл потрапив до списку небезпечних рослин через вміст соку, який у разі попадання на слизові або навіть на шкіру дитини може спровокувати почервоніння та опік.

Крім того, в чистотілі містяться алкалоїди - якщо вони потраплять до шлунково-кишкового тракту, то малюк може отруїтися.

Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої

Чистотіл (фото: slk.kh.ua)

Аглаонема при самозапиленні може дати невеликі червоні ягоди. Дітям може захотітися їх зірвати та спробувати на смак, але вони вкрай отруйні та здатні завдати серйозної шкоди здоров'ю.

Ці кімнатні рослини небезпечні для малечі: приберіть їх з дитячої

Аглаонема (фото: asterias.od.ua)

Раніше ми називали топ-8 найнебезпечніших кімнатних рослин, які часто зустрічаються у декорі.

А також писали, які кімнатні рослини здатні викликати головний біль, запаморочення і нудоту, але при цьому дані представники фауни популярні та є майже в кожній оселі.

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