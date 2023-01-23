Ці риси притаманні тільки зрілим і мудрим жінкам: перевірте себе

Зрілість і мудрість для жінки - далеко не синонім віку, походження чи зовнішності. Це питання цілісності, поваги до себе, внутрішнього "Я" та інших рис, які разом утворюють цілісну особистість.

Зріла жінка – це жінка, яка:

Знає свої бажання та вміє бажати

Не тримає зла, образ за минуле

Вдячна світу за те, що вже має

Вміє просити та дякувати за допомогу

Вміє відмовляти та говорити "ні" тому, що їй не підходить

Вміє пробачати помилки близьких

Вміє вибачатися, якщо завдала комусь болю

Вміє чекати та відпускати

Не перекладає на інших відповідальність за своє життя – у її проблемах не винні чоловік, діти, батьки чи суспільство

Не бере на себе провину та відповідальність за чужі життя, не намагається стати для інших богом

Вміє робити вибір у своєму житті, щоразу виділяючи головне та відкидаючи зайве

Знає, що життя – не мармеладний батончик. Тому вміє проходити кризи гідно

Важлива порада для чоловіків

Якщо вам пощастило бути поряд з такою жінкою - тримайтеся її, адже це справжнє задоволення.

І не лише для чоловіка. Але й насамперед для неї самої.