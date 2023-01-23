Ці риси притаманні тільки зрілим і мудрим жінкам: перевірте себе
Які риси притаманні зрілим жінкам (фото: freepik)
Зрілість і мудрість для жінки - далеко не синонім віку, походження чи зовнішності. Це питання цілісності, поваги до себе, внутрішнього "Я" та інших рис, які разом утворюють цілісну особистість.
Про це пише Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".
Зріла жінка – це жінка, яка:
- Знає свої бажання та вміє бажати
- Не тримає зла, образ за минуле
- Вдячна світу за те, що вже має
- Вміє просити та дякувати за допомогу
- Вміє відмовляти та говорити "ні" тому, що їй не підходить
- Вміє пробачати помилки близьких
- Вміє вибачатися, якщо завдала комусь болю
- Вміє чекати та відпускати
- Не перекладає на інших відповідальність за своє життя – у її проблемах не винні чоловік, діти, батьки чи суспільство
- Не бере на себе провину та відповідальність за чужі життя, не намагається стати для інших богом
- Вміє робити вибір у своєму житті, щоразу виділяючи головне та відкидаючи зайве
- Знає, що життя – не мармеладний батончик. Тому вміє проходити кризи гідно
Важлива порада для чоловіків
Якщо вам пощастило бути поряд з такою жінкою - тримайтеся її, адже це справжнє задоволення.
І не лише для чоловіка. Але й насамперед для неї самої.