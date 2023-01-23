Эти черты присущи только зрелым и мудрым женщинам: проверьте себя

Зрелость и мудрость для женщины – далеко не синоним возраста, происхождения или внешности. Это вопрос целостности, уважения к себе, внутреннего "Я" и других черт, которые вместе образуют целостную личность.
Об этом пишет Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".
Зрелая женщина – это женщина, которая:
Знает свои желания и умеет желать
Не держит зла, обид за прошлое
Благодарна миру за то, что уже имеет
Умеет просить и благодарить за помощь
Умеет отказывать и говорить "нет" тому, что ей не подходит
Умеет прощать ошибки близких
Умеет извиняться, если причинила кому-то боль
Умеет ждать и отпускать
Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь – в ее проблемах не виноваты мужчина, дети, родители или общество
Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других богом
Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отвергая лишнее
Знает, что жизнь – не мармеладный батончик. Поэтому умеет проходить кризисы достойно
Важный совет для мужчин
Если вам посчастливилось быть рядом с такой женщиной – держитесь ее, ведь это настоящее удовольствие.
И не только для мужчины. Но прежде всего для нее самой.