Эти черты присущи только зрелым и мудрым женщинам: проверьте себя
Какие черты присущи зрелым женщинам (фото: freepik)
Зрелость и мудрость для женщины – далеко не синоним возраста, происхождения или внешности. Это вопрос целостности, уважения к себе, внутреннего "Я" и других черт, которые вместе образуют целостную личность.
Об этом пишет Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".
Зрелая женщина – это женщина, которая:
- Знает свои желания и умеет желать
- Не держит зла, обид за прошлое
- Благодарна миру за то, что уже имеет
- Умеет просить и благодарить за помощь
- Умеет отказывать и говорить "нет" тому, что ей не подходит
- Умеет прощать ошибки близких
- Умеет извиняться, если причинила кому-то боль
- Умеет ждать и отпускать
- Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь – в ее проблемах не виноваты мужчина, дети, родители или общество
- Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других богом
- Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отвергая лишнее
- Знает, что жизнь – не мармеладный батончик. Поэтому умеет проходить кризисы достойно
Важный совет для мужчин
Если вам посчастливилось быть рядом с такой женщиной – держитесь ее, ведь это настоящее удовольствие.
И не только для мужчины. Но прежде всего для нее самой.
Раньше мы писали, как поступают мудрые женщины, чтобы мужчина всегда был верен.
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