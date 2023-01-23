Эти черты присущи только зрелым и мудрым женщинам: проверьте себя

Зрелость и мудрость для женщины – далеко не синоним возраста, происхождения или внешности. Это вопрос целостности, уважения к себе, внутреннего "Я" и других черт, которые вместе образуют целостную личность.

Зрелая женщина – это женщина, которая:

Знает свои желания и умеет желать

Не держит зла, обид за прошлое

Благодарна миру за то, что уже имеет

Умеет просить и благодарить за помощь

Умеет отказывать и говорить "нет" тому, что ей не подходит

Умеет прощать ошибки близких

Умеет извиняться, если причинила кому-то боль

Умеет ждать и отпускать

Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь – в ее проблемах не виноваты мужчина, дети, родители или общество

Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других богом

Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отвергая лишнее

Знает, что жизнь – не мармеладный батончик. Поэтому умеет проходить кризисы достойно

Важный совет для мужчин

Если вам посчастливилось быть рядом с такой женщиной – держитесь ее, ведь это настоящее удовольствие.

И не только для мужчины. Но прежде всего для нее самой.