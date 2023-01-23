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Эти черты присущи только зрелым и мудрым женщинам: проверьте себя

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Понедельник 23 января 2023 22:22
Эти черты присущи только зрелым и мудрым женщинам: проверьте себя Какие черты присущи зрелым женщинам (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Зрелость и мудрость для женщины – далеко не синоним возраста, происхождения или внешности. Это вопрос целостности, уважения к себе, внутреннего "Я" и других черт, которые вместе образуют целостную личность.

Об этом пишет Telegram-канал "Краса. Здоров'я. Стосунки".

Зрелая женщина – это женщина, которая:

  • Знает свои желания и умеет желать
  • Не держит зла, обид за прошлое
  • Благодарна миру за то, что уже имеет
  • Умеет просить и благодарить за помощь
  • Умеет отказывать и говорить "нет" тому, что ей не подходит
  • Умеет прощать ошибки близких
  • Умеет извиняться, если причинила кому-то боль
  • Умеет ждать и отпускать
  • Не перекладывает на других ответственность за свою жизнь – в ее проблемах не виноваты мужчина, дети, родители или общество
  • Не берет на себя вину и ответственность за чужие жизни, не пытается стать для других богом
  • Умеет делать выбор в своей жизни, каждый раз выделяя главное и отвергая лишнее
  • Знает, что жизнь – не мармеладный батончик. Поэтому умеет проходить кризисы достойно

Важный совет для мужчин

Если вам посчастливилось быть рядом с такой женщиной – держитесь ее, ведь это настоящее удовольствие.

И не только для мужчины. Но прежде всего для нее самой.

Раньше мы писали, как поступают мудрые женщины, чтобы мужчина всегда был верен.

Кроме того, читайте, что на самом деле нужно мужчинам от женщин.

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