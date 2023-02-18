Ці риси характеру допомагають жити довго та щасливо. А ви володієте ними?

Постійний позитив

У сучасному світі важко жити без оптимізму через постійні проблеми та розчарування. Саме через це так поширені депресія та різні психічні розлади. Щоб було, з кого брати приклад, поспостерігайте за довгожителями.

Більшість з них уміють знаходити позитивні моменти навіть у найскладніших ситуаціях. Завдяки такому світогляду вони живуть на кілька років довше, і це відзначає багато вчених.

Дослідження пов'язують це із впливом стресу на організм та вмінням відгороджуватися від нього.

Вміння якісно відпочивати

Для нормального функціонування організму потрібно грамотно чергувати роботу та відпочинок. Якщо цього не буде, ви будете дуже виснаженими, що потягне за собою неминучі наслідки у фізичному та ментальному здоров'ї.

Психологи наполягають, що у нас повинні бути розвантажувальні дні хоча б кілька разів на тиждень. Знайдіть оптимальний спосіб, який допоможе вам забути про роботу на кілька годин на день. Довгожителі дуже вміло цим користуються.

Прагнення дізнаватися нове

Вчені неодноразово доводили, що людський мозок подібний до м'язів, які потрібно весь час тренувати. Якщо ви щодня будете давати йому продукти мислення, він не старітиме та буде залишатися ясним якомога довше.

Зовсім не обов'язково записуватися на курси з вивчення чергової мови. Буде досить переглядати складних фільмів, читати нову книгу раз в кілька місяців і намагатися більше розмовляти з друзями, а не листуватися в месенджерах.

Розумова діяльність дозволяє мозку утворювати нейронні зв'язки, а це прямий шлях до його довгої молодості.