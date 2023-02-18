Эти черты характера помогают жить долго и счастливо. А вы владеете ими?

Если собрать всех долгожителей планеты вместе в одном месте, вы заметите несколько общих черт характера. Оказалось, что именно это играет роль в столь долгой продолжительности жизни.
Какие черты характера могут дарить долголетие - читайте ниже в материале Styler.
В современном мире трудно жить без оптимизма из-за постоянных проблем и разочарований. Именно поэтому так распространены депрессия и различные психические расстройства. Чтобы было, с кого брать пример, понаблюдайте за людьми пожилого возраста.
Они могут находить положительные моменты даже в самых сложных ситуациях. Благодаря такому мировоззрению они живут на несколько лет дольше, и это отмечают многие ученые.
Исследования связывают это с влиянием стресса на организм и умением отгораживаться от него.
Для нормального функционирования организма нужно грамотно чередовать работу и отдых. Если этого не будет, вы будете очень истощены, что повлечет за собой неизбежные последствия в физическом и ментальном здоровье.
Психологи настаивают, что у нас должны быть разгрузочные дни хотя бы несколько раз в неделю. Найдите оптимальный способ, который поможет вам забыть о работе на несколько часов в день. Долгожители очень умело этим пользуются.
Ученые неоднократно доказывали, что человеческий мозг подобен мышцам, которые нужно все время тренировать. Если вы ежедневно будете давать ему продукты мышления, он не будет стареть и будет оставаться ясным как можно дольше.
Совершенно не обязательно записываться на курсы по изучению очередного языка. Будет достаточно просматривать сложные фильмы, читать новую книгу раз в несколько месяцев и стараться больше разговаривать с друзьями, а не переписываться в мессенджерах.
Умственная деятельность позволяет мозгу образовывать нейронные связи, а это прямой путь к его долгой молодости.
Раньше мы рассказывали, каким секретом долголетия пользуется известный карпатский целитель.
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