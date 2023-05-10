Ці речі в жіночій сумочці притягують до вас бідність і смуток

Голка з ниткою

Багато хто носить голку з ниткою про всяк випадок. Але насправді така річ відлякує удачу.

При цьому англійська шпилька (булавка), навпаки, є захисним оберегом, який рекомендують носити з собою.

Старі світлини

Старі фото, навіть якщо там зображена сама жінка або її сім'я, будуть притягувати до себе тільки негатив і невдачі.

Вважається, що старі світлини не дають можливості розвиватися. Якщо хочеться нагадувати собі про близьких, краще регулярно міняти фото на більш свіжі (головне - не носіть їх в гаманці).

Розбите дзеркальце

Про поводження із дзеркалом існує дуже багато прикмет, і особливе місце в них відводиться розбитому дзеркалу.

Люди вірили, що воно здатне притягувати невдачі, які будуть настільки сильними, що впоратися з ними буде дуже складно.

Сміття

Квитки, чеки або фантики від цукерок можуть привертати негативну енергію, яка відштовхує фінансову удачу. Важливо робити ревізію і викидати накопичене в сумці кожні кілька днів.

Чужі речі

Якщо вам необхідно щось комусь принести, зробити це треба вкрай швидко. За кілька годин чужа річ в сумці не заподіє шкоди, але носити її довго не можна. В іншому разі ви можете відчути її негативний вплив.

Нагадування про неприємні події

Такі речі теж варто безжально викидати. Наприклад, подарунок від колишнього залицяльника, з яким ви недобре розлучилися. Якщо така річ приносить асоціації з чимось хорошим, то її можна залишити.

Але якщо при кожному погляді на неї у вас з’являються негативні емоції і спогади, варто негайно від неї позбутися.