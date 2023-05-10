Эти вещи в женской сумочке притягивают к вам бедность и печали

К содержимому женской сумочки нужно относиться с особой внимательностью, ведь некоторые вещи, положенные туда, могут нести больший смысл, чем мы привыкли думать.
Какие из них могут навлечь на вас беду и материальные проблемы, узнайте из материала Styler дальше.
Многие носят иглу с нитью на всякий случай. Но на самом деле такая вещь отпугивает удачу.
При этом английская шпилька (булавка), напротив, является защитным оберегом, который рекомендуют носить с собой.
Старые фото, даже если там запечатлена сама женщина или ее семья, будут притягивать к себе только негатив и неудачи.
Считается, что старые фотографии не позволяют развиваться. Если хочется напоминать себе о близких, лучше регулярно менять фото на более свежие (главное - не носите их в кошельке).
Об обращении с зеркалом существует очень много примет, и особое место в них отводится разбитому зеркалу.
Люди верили, что оно способно притягивать неудачи, которые будут столь сильными, что справиться с ними будет очень сложно.
Билеты, чеки или фантики от конфет могут привлекать негативную энергию, отталкивающую финансовую удачу. Важно делать ревизию и выбрасывать накопившееся в сумке каждые несколько дней.
Если вам нужно что-то кому-то принести, сделать это следует очень быстро. За несколько часов чужая вещь в сумке не причинит вреда, но носить ее долго нельзя. В противном случае вы можете ощутить ее негативное влияние.
Такие вещи тоже следует безжалостно выбрасывать. Например, подарок от бывшего поклонника, с которым вы нехорошо расстались. Если такая вещь приносит ассоциации с чем-нибудь хорошим, то ее можно оставить.
Но если при каждом взгляде на нее у вас появляются отрицательные эмоции и воспоминания, следует немедленно от нее избавиться.
Раньше мы писали, что нельзя делать со своими волосами, чтобы не привлечь к себе бедность и уныние.
Кроме того, читайте, какие вещи нельзя отдавать даром.