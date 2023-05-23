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Ці речі заборонено підбирати на вулиці, щоб не накликати біду

Які речі не можна піднімати на вулиці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Часто на вулиці можна знайти деякі речі, в тому числі і гроші. Однак, такі речі категорично не можна піднімати з землі та нести у будинок. Все тому, що можна накликати нещастя.

Що не можна підбирати на вулиці - читайте на Styler нижче.

Гроші

Монети і паперові купюри легко вбирають енергетику тієї людини, у якої вони були в руках останній раз. До того ж знайшовши невелику суму, ви все одно не розбагатієте, а ось "зарядитися" негативною енергетикою зможете.

Однак, якщо ви все одно вирішили підняти гроші, тоді витратьте їх на щось незначне, але ні в якому разі не несіть у свій будинок. Легкі гроші повинні і витрачатися так само легко, не замислюючись.

Ключі

Залишати знайдені ключі не раціонально - ви ж все одно не знаєте, які двері вони відкривали. Тому не потрібно тягнути у свій будинок всякий непотріб.

Годинник

Це досить особистий предмет. Годинник небажано комусь дарувати та підбирати з землі на вулиці, адже ви можете підібрати чуже горе, лихо та нещастя.

Дзеркала

Здавна існує думка, що дзеркальна поверхня володіє пам'яттю: вона вбирає енергетику людей, яких відображає, і подій, свідком яких стає. Цю енергетику дзеркало поширює на всіх, хто потім відіб'ється у ньому. Тому, щоб не допустити у своє життя негатив, не піднімайте на вулиці такі речі.

Гребінці

Гребінці постійно взаємодіють з енергетикою власника, тому піднімаючи його, ви ризикуєте зарядитися негативною енергією.

Хрестик

Важливо пам'ятати, що це дуже особиста річ. У жодному разі не можна підіймати хрестик із землі і тим більше одягати на себе.

Раніше ми повідомляли, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.

Також ми писали, як розпізнати негативну енергетику в домі і позбутися від неї.

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