Ці речі заборонено підбирати на вулиці, щоб не накликати біду

Гроші

Монети і паперові купюри легко вбирають енергетику тієї людини, у якої вони були в руках останній раз. До того ж знайшовши невелику суму, ви все одно не розбагатієте, а ось "зарядитися" негативною енергетикою зможете.

Однак, якщо ви все одно вирішили підняти гроші, тоді витратьте їх на щось незначне, але ні в якому разі не несіть у свій будинок. Легкі гроші повинні і витрачатися так само легко, не замислюючись.

Ключі

Залишати знайдені ключі не раціонально - ви ж все одно не знаєте, які двері вони відкривали. Тому не потрібно тягнути у свій будинок всякий непотріб.

Годинник

Це досить особистий предмет. Годинник небажано комусь дарувати та підбирати з землі на вулиці, адже ви можете підібрати чуже горе, лихо та нещастя.

Дзеркала

Здавна існує думка, що дзеркальна поверхня володіє пам'яттю: вона вбирає енергетику людей, яких відображає, і подій, свідком яких стає. Цю енергетику дзеркало поширює на всіх, хто потім відіб'ється у ньому. Тому, щоб не допустити у своє життя негатив, не піднімайте на вулиці такі речі.

Гребінці

Гребінці постійно взаємодіють з енергетикою власника, тому піднімаючи його, ви ризикуєте зарядитися негативною енергією.

Хрестик

Важливо пам'ятати, що це дуже особиста річ. У жодному разі не можна підіймати хрестик із землі і тим більше одягати на себе.