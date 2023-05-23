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Эти вещи запрещено подбирать на улице, чтобы не навлечь беду

Какие вещи нельзя поднимать на улице (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Часто на улице можно найти некоторые вещи, в том числе и деньги. Однако такие вещи категорически нельзя поднимать с земли и нести в дом. Все потому, что можно навлечь несчастье.

Что нельзя подбирать на улице - читайте на Styler ниже.

Деньги

Монеты и бумажные купюры легко впитывают энергетику того человека, у которого они были в руках в последний раз. К тому же найдя небольшую сумму, вы все равно не разбогатеете, а вот "зарядиться" отрицательной энергетикой сможете.

Однако, если вы все равно решили поднять деньги, тогда потратьте их на что-нибудь незначительное, но ни в коем случае не несите в свой дом. Легкие деньги должны и тратиться так же легко, не задумываясь.

Ключи

Оставлять найденные ключи не рационально - вы же все равно не знаете, какую дверь они открывали. Поэтому не нужно тащить в свой дом всякий хлам.

Часы

Это достаточно личный предмет. Часы нежелательно кому-то дарить и подбирать с земли на улице, ведь вы можете подобрать чужое горе, беду и несчастье.

Зеркало

Издавна существует мнение, что зеркальная поверхность обладает памятью: она впитывает энергетику отображаемых людей и событий, свидетелем которых становится. Эту энергетику зеркало распространяет на всех, кто потом отразится на нем. Поэтому, чтобы не допустить в свою жизнь негатива, не поднимайте на улице такие вещи.

Расчески

Расчески постоянно взаимодействуют с энергетикой собственника, поэтому поднимая ее, вы рискуете зарядиться отрицательной энергией.

Крестик

Важно помнить, что это очень личная вещь. В любом случае нельзя поднимать крестик с земли и тем более одевать на себя.

Ранее мы сообщали, почему нельзя возвращать посуду пустой после угощения.

Также мы писали, как распознать негативную энергетику в доме и избавиться от нее.

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