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Ці речі повнять. Модна блогерка пояснила, як носити одяг, щоб він візуально не додавав об'єму (відео)

Блогерка назвала речі, які можуть повнити (колаж: РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Часто трапляється так, що "невинні" модні помилки можуть коштувати на вдалого образу. Щоб їх уникнути, варто дослухатися до порад, якими у мережі охоче діляться блогери.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на TikTok-фахівчиню зі стилю Марину Ніколюк розповідає, які речі можуть візуально повнити, якщо носити їх неправильно.

Одяг з масивним принтом

За словами блогерки, коли ми одягаємо великий принт - це візуально може додати об'єм і навпаки. Тому, коли обираєте річ із великим малюнком, можна, наприклад, розбавити її піджаком, який матиме маленький принт - у такий спосіб вдасться вирівняти пропорції.

Речі, які повнять (скриншот) 

Спідниці до середини коліна

"Така довжина підходить дуже маленькому відсотку дівчат. Це повинен бути високий зріст і довгі стрункі ноги. Якщо ви худа, але ноги у вас коротші за тулуб, така довжина також буде візуально збільшувати внизу", - каже зірка соцмереж.

Спідниця довжиною до середини коліна може повнити (скриншот) 

Фактурні речі, обтислі в зоні корекції

Мається на увазі одяг з вельвету чи твіду. Такий матеріал також додає лишній об'єм ділянці на, яку ми його надягаємо.

Речі з твіду чи вельвету також можуть додавати об'єму (скриншот) 

Драпірування в зоні корекції

Особливо це стосується випадку, коли річ виготовлена із тонкого матеріалу, який розтягується - це не надто позитивно позначиться на візуальному об'ємі.

Драпірування теж може "нашкодити" фігурі (скриншот) 

Плісировані спідниці

Їх можна носити, але варто слідкувати за тим, щоб плісировка починалася нижче зони корекції. Наприклад, коли є животик, плісировка повинна починатися нижче зони, яку ми хочемо скорегувати. Або коли є "вушка" на боках, відповідно, плісировка теж має починатися нижче.

Плісировані спідниці варто носити, враховуючи певні особливості (скриншот) 

Відеоінструкція, де блогерка детально пояснює вищезгадані рекомендації: 

 

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