Ці речі ні в якому разі не можна дарувати на день народження

Деякі подарунки замість радості та приємних емоцій можуть принести негатив і неприємності їх одержувачу. Тому до вибору презенту слід поставитися з максимальною відповідальністю.

Про те, що не можна дарувати на день народження - читайте в матеріалі Styler.

Годинник

За деякими повір'ями годинник відбирає у людини час життя, а в Китаї отримати в подарунок годинник - все одно, що запрошення на похорон. Наші предки вірили, що подарований годинник відбирає у людини роки життя.

Взуття

Заборонено готувати в подарунок домашні капці та туфлі. Повір’я свідчить, що подібні презенти накликають багато випробовувань, хвороби, важкі часи. Проте, якщо саме дружина подарувала взуття чоловікові, то це до довгого та щасливого подружнього життя.

Посуд

Згідно з етикетом, краще не дарувати посуд. Існує думка, що порожній посуд може стати причиною духовної та матеріальної бідності. Тому якщо вже ви твердо вирішили приготувати такий презент - покладіть туди монетку.

Гаманець та сумка

Якщо такі подарунки дарувати порожніми, то вони можуть стати причиною відсутності грошей в одержувача. Обов'язково потрібно покласти в гаманець або сумку кілька грошових купюр або монет, і тоді вони будуть притягувати гроші.

Браслети

Якщо подарований аксесуар порветься, то люди між собою посваряться. У разі, коли ланцюжок або браслет вам дарує кохана людина - втрата виробу попереджає про зраду.

Хрестик

Хрестик на день народження також дарувати не варто. Такий подарунок підносять традиційно на хрещення, але не на іменини. Вважається, що хрестик може передати новому власнику страхи, тривоги та турботи того, хто його дарує.

Колючі та ріжучі предмети

Колючі та ріжучі предмети: ножі, виделки, кинджали можуть привернути в домівку сварки та негаразди. Також є повір'я, що ніж "обріже" стосунки між дарувальником та отримувачем.

Дзеркало

Дзеркало дарувати категорично не можна. Раніше люди вірили, що дзеркало є коридором, що веде з нашого світу у світ духів. Також такий презент може принести нещастя не лише тому хто його отримав, а й тому, хто подарував.

Даровані речі

Також не можна передаровувати подаровані речі, тому що людина, яка їх дарувала, передає разом з ними свою енергетику.