"Ці рації чекали майже місяць": волонтер просить терміново допомогти ЗСУ

Українським військовим на фронті терміново потрібні рації зв'язку. Небайдужих українців просять допомогти грошима. Кожна копійка має значення.
Про збір коштів у Facebook оголосила волонтерка Наталія Юсупова.
"Знову велике прохання!! Кожна гривня, репост і просто плюс, величезна допомога. Ці рації чекали майже місяць. Всі рації розписані і вже оплачені. Я можу купити 12 рацій, вони терміново потрібні на фронті!! тисяч. У мене вже є майже 183 тис., викупити треба у середу", - повідомила волонтер.
Пайпал – pp@nataliiayusupova.name
Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta
Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142
Посилання на Банку
https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z
Номер картки Банки
5375 4112 0025 4253
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