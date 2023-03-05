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"Динамо" передало сім фур гуманітарного вантажу військовим

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Неділя 05 березня 2023 15:58
"Динамо" передало сім фур гуманітарного вантажу військовим Фото: "Динамо" передало сім фур гуманітарного вантажу військовим (fcdynamo.com)
Автор: Артем Горовенко

На стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського відбувся черговий процес передачі гуманітарної допомоги військовим. Одразу сім фур соку вирушило на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

"Сьогодні я з гордістю йшов виконати доручення - доставку масштабної гуманітарної допомоги, яка сьогодні тут представлена. І Фонд братів Суркісів, і ФК "Динамо" (Київ), і всі ми хочемо зробити ще більше, адже величина біди показує, що нам потрібно ще багато працювати, щоб залікувати рани на тілах, у душах, на землі, в містах і селах", - заявив перший віце-президент "Динамо" Віталій Сівков.

За його словами, загалом різним підрозділам ЗСУ було передано вже понад 1000 тон різних гуманітарних вантажів: медичного обладнання, санітарно-гігієнічних та миючих засобів, продуктів харчування, супів тощо.

&quot;Динамо&quot; передало сім фур гуманітарного вантажу військовим﻿Нагадаємо, раніше повідомлялось, що клуб передав вантажівку різних медичних засобів військовому шпиталю.

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Динамо Гуманітарна допомога
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