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Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики

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П'ятниця 03 березня 2023 14:49
Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики Фото: Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділам оперативного призначення Національної гвардії України чергові два позашляховики високої прохідності Mitsubishi L-200.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Один автомобіль допомагає українським військовим виконувати бойові завдання у напрямку міста Сватове Луганської області, інший працює у районі міста Бахмут Донецької області.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв'язку, розвідки, спецобладнання та інші необхідні для фронту речі.

Загалом фонд спільно з компаніями-партнерами передав для ЗСУ понад 75 автомобілів, понад 60 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання. Favbet у 2022 році направив до державного бюджету 140 млн грн тільки як ліцензійні платежі, не враховуючи різні податки від поточної діяльності.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований у 2020 році компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров'я та спортивного розвитку.

З початку повномасштабного вторгнення переважна більшість проектів фонду орієнтована на допомогу ЗСУ та постраждалим від війни людям.

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