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"Ці рації чекали майже місяць": волонтер просить терміново допомогти ЗСУ

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Понеділок 06 березня 2023 09:12
"Ці рації чекали майже місяць": волонтер просить терміново допомогти ЗСУ Оголошено терміновий збір коштів на рації для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українським військовим на фронті терміново потрібні рації зв'язку. Небайдужих українців просять допомогти грошима. Кожна копійка має значення.

Про збір коштів у Facebook оголосила волонтерка Наталія Юсупова.

"Знову велике прохання!! Кожна гривня, репост і просто плюс, величезна допомога. Ці рації чекали майже місяць. Всі рації розписані і вже оплачені. Я можу купити 12 рацій, вони терміново потрібні на фронті!! тисяч. У мене вже є майже 183 тис., викупити треба у середу", - повідомила волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253

&quot;Ці рації чекали майже місяць&quot;: волонтер просить терміново допомогти ЗСУ

Нагадаємо, що "Динамо" передало сім фур гуманітарного вантажу військовим.

Крім того, Favbet Foundation передав Нацгвардії ще два позашляховики.

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