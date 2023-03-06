"Ці рації чекали майже місяць": волонтер просить терміново допомогти ЗСУ

"Знову велике прохання!! Кожна гривня, репост і просто плюс, величезна допомога. Ці рації чекали майже місяць. Всі рації розписані і вже оплачені. Я можу купити 12 рацій, вони терміново потрібні на фронті!! тисяч. У мене вже є майже 183 тис., викупити треба у середу", - повідомила волонтер.

Реквізити для допомоги

Пайпал – pp@nataliiayusupova.name

Приват - 5168752017223390, Yusupova Nataliia Avhusta

Монобанк - 5375411504293973 / UA753220010000026204306753142

Посилання на Банку

https://send.monobank.ua/jar/62bAtM3t8z

Номер картки Банки

5375 4112 0025 4253