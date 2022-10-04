Ці прості способи допоможуть зекономити на купівлі продуктів у супермаркеті

Зараз спостерігається різке зростання цін, тому варто контролювати свій бюджет. Щоб не витратити половину зарплати у супермаркетах, важливо знати кілька правил, які допоможуть заощадити.
Про це пише SantePlus.
Як правило, перед тим як йти за покупками, всі складають список продуктів, які необхідна на певний проміжок часу. Однак для цього є альтернативне рішення.
Це не що інше, як зворотний список покупок. У цьому списку ми зазначаємо продукти, які вже є вдома. Таким чином ми будемо купувати лише ті продукти першої необхідності, яких немає в цьому списку. Експерти рекомендують вибрати для цього списку певний день тижня.
Після того, як список складено, ще одним ключовим аспектом є планування їжі на тиждень. Таким чином забезпечується використання кожного продукту, який є в домі. Це важливий крок, щоб перевірити, без яких продуктів можна обійтися.
Одна з цілей цієї альтернативи - витрачати менше грошей у супермаркеті.
Підпишіться на програму лояльності
Більшість супермаркетів пропонують програми лояльності, до яких можна приєднатися безкоштовно. Зареєструвавшись, ви можете скористатися привабливими знижками.
Складіть список і дотримуйтеся його
Якщо ви йдете в супермаркет без списку, ви можете легко взяти речі, які вам не потрібні.
Користуйтеся акційними пропозиціями
У супермаркетах завжди діють різноманітні акції, які допоможуть заощадити на будь-якому продукті харчування.
Порівняйте ціни
Якщо ви живете поруч з кількома супермаркетами, ви можете порівняти ціни. Можна дізнатися, в якому магазині є потрібні вам товари за нижчою ціною.
Раніше ми розповідали про трюки супермаркетів, які змушують купувати більше й дорожче.
Також ми писали, як можна легко зекономити на купівлі продуктів.