Как сэкономить на покупке продуктов: способы, которые действительно работают

Во время войны продукты дорожают чуть ли не каждую неделю, а финансовое состояние украинцев почти не меняется. Нам приходится затягивать ремни, отказывая себе во вкусностях. Но не все так плохо.

Читайте ниже в материале Styler как можно успешно экономить на продуктах в наше время.

Храните чеки и записывайте расходы

Проведите эксперимент, и в течение недели храните чеки из продуктовых магазинов. Затем сядьте и тщательно проанализируйте, без чего вы могли бы успешно обойтись (жвачки, конфеты, кофе из кофейни, булочка, пончик, маленькая бутылка воды).

Стоит это все отдельно немного, но в сумме у вас набегает немалый ценник, который делает "дыру в бюджете".

Проведите дома ревизию

Проверьте ваши запасы продуктов в шкафчиках и холодильнике. Выбросьте все, что давно испорчено, и составьте список необходимого на ближайший месяц. Хорошо подумайте, без каких продуктов вы спокойно можете обойтись.

К примеру, если у вас завалялась овсянка, какой-то экзотический чай или пачка соуса, не стоит в следующий раз покупать такие продукты.

Проведите ревизию холодильника (фото: Freepik)

Откажитесь от вредных привычек

Говоря об этом пункте, все очевидно: бросайте курить и вы сэкономите кучу денег! Бросьте пить алкогольные напитки - результат тот же. Зато ваш организм, кошелек и близкие люди скажут вам "спасибо"! Еще и на аптеке сэкономите.

Составляйте меню на неделю и пишите списки

Попробуйте составить меню, что вы и ваша семья планируют есть на завтрак, обед и ужин. В соответствии с этим напишите список необходимого, чтобы докупаться в ближайшем маркете скоропортящимися продуктами - хлебом, молоком и т. д.

Не покупайте все в одном супермаркете

Обычно все супермаркеты заманивают низкой ценой на одни продукты и предлагают сопутствующие уже по более высокой. Например, вы идете за дешевыми яйцами, а вот молоко или муку купите уже с накруткой.

Поэтому анализируйте цены в различных магазинах, на рынках и делайте выводы, где что выгодно покупать.

Не ходите в магазин каждый день

Избавьтесь от привычки ходить в магазин купить что-нибудь". Закупайтесь раз в неделю и не растягивайте это удовольствие, когда овощи купили сегодня, а мясо завтра. Ведь каждый поход в магазин часто сопровождается дополнительными расходами.

Внимательно читайте этикетки

Производители часто прибегают к трюку, уменьшая вес продукта и выставляя "выгодную цену". Сейчас часто можно встретить крупы или масло по 800-850 грамм, сливочное масло по 180 граммов, или мороженое по 60 граммов.

Изучите этикетку перед тем, как положить в корзину (фото: Freepik)

Не делайте импульсивных или "панических" покупок

Слово "акция" очень манящее, даже если со скидкой продаются те продукты, которые вы обычно не покупаете.

Или все эти "страшилки" о дефиците то ли соли, то ли гречки. На волне страха, что вы больше не поедите соленого, можно накупить с 10 кило продукта по завышенной цене, а потом кусать локти, когда продукты снова заполнят прилавки и будут стоить дешевле.

В супермаркете смотрите вниз

Самые дорогие товары или те, которые хотят продать, обычно находятся на уровне глаз и рук покупателя. Самые дешевые - на нижних полках. Если перед вами огромный стеллаж с мукой, - гляньте вниз - там точно дешевле.

Не идите в магазин на голодный желудок

Голодный человек складывает в корзину больше товаров, чем сытый. Поэтому стоит избегать походов в магазин сразу после работы, когда вы голодны и утомлены. Сначала перекусите, а потом на закупки.

Покупайте сезонные овощи и фрукты

Не хватайте за первые, арбузы, дыни, баклажаны, кукурузу. Дождитесь, пока рынок насытится, а цена снизится.

Не забывайте делать собственные заготовки на зиму - заморозка, сушка, консервирование.

Покупайте овощи и фрукты в сезон (фото: Freepik)

Не ведитесь на витрины у касс

Зоны у касс специально заполнены сладостями, жевательными резинками, салфетками и прочей мелочью. Это делается нарочно, чтобы вы волей-неволей, пока томитесь в очереди, прихватили еще что-то.

Идите на закупку без детей

Дети обычно просят сладости, игрушки и многое другое. И вы соглашаетесь, потому что жаль ребенка. Поэтому на закупки ходите по возможности без любимых малышей.

Местный производитель

Сделайте упор на местном производителе. Или на бабушке из соседней деревни. Ведь она для производства своей продукции не тратится на оплату зарплаты работникам, топливо на доставку и тому подобное.

Загрузите приложения для экономии

В настоящее время существует множество приложений, которые будут информировать вас о скидках и акциях в выбранных вами ближайших магазинах. Просто введите в PlayMarket или AppStore слова "Скидки и акции Украины" и выберите любое приложение из списка.

Не покупайте готовые блюда

Приготовленная еда дома - безопаснее, вкуснее и дешевле, чем в кулинарии супермаркета. Попробуйте приготовить пиццу самостоятельно - и семью побалуете, и сэкономите.

Откажитесь от магазинных напитков

Значительно дешевле заказывать фильтрованную воду, чем покупать подобную в розницу каждый день.

О сладкой воде нечего и говорить! Сейчас время наслаждаться свежими компотами, домашним квасом и тому подобное.

Попробуйте поститься

Если вы не слишком религиозны, все равно попробуйте воздерживаться от пищи животного происхождения во время больших постов. Помимо экономии это еще и детокс для организма. Как ни крути, а наши предки были правы.