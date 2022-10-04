Эти простые способы помогут сэкономить на покупке продуктов в супермаркете

Как правило, перед тем как идти за покупками, все составляют список продуктов, которые необходима на определенный промежуток времени. Однако для этого есть альтернативное решение.

Это не что иное, как обратный список покупок. В этом списке мы указываем продукты, которые уже есть дома. Таким образом, мы будем покупать только те продукты первой необходимости, которых нет в этом списке. Эксперты рекомендуют выбрать для этого списка определенный день недели.

После того, как список составлен, еще одним ключевым аспектом является планирование пищи в неделю. Таким образом, обеспечивается использование каждого продукта, который есть в доме. Это важный шаг, чтобы проверить, без каких продуктов можно обойтись.

Одна из целей этой альтернативы - тратить меньше денег в супермаркете.

Как экономить в супермаркете

Подпишитесь на программу лояльности

Большинство супермаркетов предлагают программы лояльности, к которым можно подключиться бесплатно. Зарегистрировавшись, вы можете воспользоваться привлекательными скидками.

Составьте список и следуйте ему

Если вы идете в супермаркет без списка, вы можете легко взять вещи, которые вам не нужны.

Пользуйтесь акционными предложениями

В супермаркетах всегда действуют различные акции, которые помогут сэкономить на любом продукте питания.

Сравните цены

Если вы живете рядом с несколькими супермаркетами, вы можете сравнить цены. Можно узнать, в каком магазине есть нужные вам товары по более низкой цене.