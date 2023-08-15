Ці прості поради допоможуть захистити телефон від перегріву навіть у найсильнішу спеку

Уникайте прямого сонячного впливу

Ніколи не залишайте телефон під прямим сонячним промінням, особливо на тривалий час. Сонячне тепло може швидко нагріти пристрій та викликати його перегрів.

Використовуйте чохол та захисне скло

Якісний чохол та захисне скло допоможуть зменшити тепловіддачу та захистити телефон від прямого сонячного впливу.

Не залишайте в закритих машинах

Ніколи не залишайте телефон в автомобілі, особливо за високої температури. Внутрішній салон машини може швидко перетворитися на справжню піч для вашого гаджета.

Вимикайте непотрібні функції

Якщо ви не користуєтеся інтернетом, GPS або Bluetooth, краще їх вимкнути. Це знизить тепловиділення та заощадить заряд батареї.

Оновлення програмного забезпечення

Регулярно оновлюйте операційну систему телефону. Виробники часто випускають оновлення, які оптимізують роботу пристрою та можуть допомогти знизити теплове навантаження.

Уникайте інтенсивного використання

У спеку уникайте багатозадачності, ігор та інших завдань, які можуть значно нагрівати процесор телефону.

Періодично вимикайте телефон

Дайте телефону періодично відпочити та охолодитись, вимкнувши його на деякий час.

Зберігайте в прохолодному місці

Якщо телефон не використовується, зберігайте його в прохолодному місці, подалі від прямого сонячного світла.

Уникайте інтенсивного користування телефоном у спеку (ілюстративне фото: Freepik)

Зменшіть яскравість екрана

Зменшення споживання енергії в спекотний день може зменшити споживання акумулятора та допомогти телефону залишатися холоднішим. Одним із найбільших винуватців збільшення нагріву процесора та заряду акумулятора є екран вашого смартфона, тому його затемнення може допомогти.

Використовуйте офіційний зарядний пристрій

Використання схваленого виробником зарядного пристрою є хорошим способом переконатися, що передача енергії оптимізована для потреб вашого телефону та служить рівнем контролю якості для зарядного пристрою, який ви використовуєте.

Також переконайтеся, що ви заряджаєте телефон на твердій, плоскій, прохолодній поверхні. А ще зарядні пристрої, як правило, трохи нагріваються, тому переконайтеся, що вони мають достатню вентиляцію, яка допомагає їм залишатися прохолодними.

Робіть перерви в іграх або інтенсивних трансляціях

Ігри чи мультимедійні файли з важкою графікою, високим рівнем залучення оперативної пам’яті та великою кількістю швидкої обробки створюють одне з найбільших навантажень для процесора та акумулятора вашого телефону. Це може призвести до перегріву телефону. Робіть регулярні перерви, щоб ваш телефон ніколи не нагрівався.

Не заряджайте телефон під час важких ігор або потокового передавання

Ваш телефон уже схильний до перегріву, коли ви граєте, транслюєте або заряджаєтеся, і поєднання будь-якої з цих дій може тільки погіршити ситуацію. Намагайтеся робити перерви у своїй діяльності, щоб ваш телефон мав можливість охолонути. Пам’ятайте, що хронічний перегрів довгостроково пошкодить ваш телефон.