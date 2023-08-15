Эти простые советы помогут защитить телефон от перегрева даже в сильнейшую жару

Избегайте прямого солнечного воздействия

Никогда не оставляйте телефон под прямыми солнечными лучами, особенно на длительное время. Солнечное тепло может быстро нагреть устройство и вызвать его перегрев.

Используйте чехол и защитное стекло

Качественный чехол и защитное стекло помогут снизить теплоотдачу и защитить телефон от прямого солнечного воздействия.

Не оставляйте в закрытых машинах

Никогда не оставляйте телефон в автомобиле, особенно при высокой температуре. Внутренний салон машины может быстро превратиться в настоящую печь для вашего гаджета.

Выключайте ненужные функции

Если вы не пользуетесь Интернетом, GPS или Bluetooth, лучше их выключить. Это снизит тепловыделение и сэкономит заряд батареи.

Обновление программного обеспечения

Регулярно обновляйте операционную систему телефона. Производители часто выпускают обновления, которые оптимизируют работу устройства и могут помочь снизить тепловую нагрузку.

Избегайте интенсивного использования

Избегайте многозадачности, игр и других задач, которые могут значительно нагревать процессор телефона.

Периодически выключайте телефон

Дайте телефону периодически отдохнуть и охладиться, выключив его на время.

Храните в прохладном месте

Если телефон не используется, храните его в прохладном месте вдали от прямого солнечного света.

Избегайте интенсивного использования телефона в жару (иллюстративное фото: Freepik)

Уменьшите яркость экрана

Уменьшение потребления энергии в жаркий день может снизить потребление аккумулятора и помочь телефону оставаться холоднее. Одним из самых больших виновников увеличения нагрева процессора и заряда аккумулятора является экран вашего смартфона, поэтому его затемнение может помочь.

Используйте официальное зарядное устройство

Использование одобренного производителем зарядного устройства является хорошим способом убедиться, что передача энергии оптимизирована для нужд телефона и служит уровнем контроля качества для используемого зарядного устройства.

Также убедитесь, что вы заряжаете телефон на жесткой, плоской, прохладной поверхности. А еще зарядные устройства, как правило, немного нагреваются, поэтому убедитесь, что они обладают достаточной вентиляцией, которая помогает им оставаться прохладными.

Делайте перерывы в играх или интенсивных трансляциях

Игры или мультимедийные файлы с тяжелой графикой, высоким уровнем привлечения оперативной памяти и большим количеством быстрой обработки создают одну из самых больших нагрузок для процессора и аккумулятора телефона. Это может привести к перегреву телефона. Делайте регулярные перерывы, чтобы телефон никогда не нагревался.

Не заряжайте телефон во время тяжелых игр или потоковой передачи

Ваш телефон уже подвержен перегреву, когда вы играете, транслируете или заряжаетесь, и сочетание любого из этих действий может только усугубить ситуацию. Старайтесь делать перерывы в своей деятельности, чтобы ваш телефон мог остыть. Помните, что хронический перегрев долговременно повредит телефон.