Ці прості поради допоможуть вберегтись від укусів змій

Як не стати жертвою змій

Переважно змії відчувають наближення людини, тому намагаються оминути її або затаїтися. Гадюка кусає тільки з метою самооборони - коли людина на неї випадково наступить або дуже наблизиться. Тому, якщо наткнулися на змію, якомога швидше відійдіть від неї.

Експерти радять дотримуватись наступних правил безпеки:

у ліс ходіть у довгих штанах із цупкої тканини, їх заправляйте у високі черевики;

бажано з собою мати палицю, аби нею розгортати траву при прогулянці на природі;

для відпочинку у лісі розташовуйтесь якомога далі від чагарників, трухлявих пеньків та захаращених ділянок;

перед тим, як сісти на траву, камінь чи колоду, проведіть по цьому місці палицею, аби перевірити чи там нема змії;

якщо ночуєте у наметі, то туго згорніть свій знятий одяг, щоб у ньому не залишилось щілин і туди не могла залізти гадюка.

Як надати першу допомогу при укусі змії

Укуси змій, зазвичай, не призводять до летальних наслідків, але на важкість перебігу впливає багато факторів, зокрема вид плазуна та фізичний стан потерпілого.

При укусі змії потрібно якомога швидше звернутись до лікарні, втім першу допомогу ви можете надати самостійно. У жодному разі не можна накладати джгут, припікати рану, висмоктувати отруту чи давати потерпілому спиртне.

Алгоритм необхідних дій:

переконайтесь, що небезпечний плазун уже покинув місце, в якому ви перебуваєте.

заспокойте потерпілого й допоможіть йому зайняти зручне горизонтальне положення. Бажано підійняти догори ноги, оскільки отрута швидко вражає життєво важливі системи людини і може спричиняти алергічні реакції.

звільніть від одягу чи взуття місце укусу й обробіть рану антисептиком, а тоді накладіть на неї стерильну пов’язку.

якщо маєте під руками протиалергічні препарати - дайте потерпілому, оскільки після укусу змії може настати анафілактичний шок.

давайте потерпілому якомога більше пити води.

потрібно постійно говорити з потерпілим, аби контролювати його стан.

за можливості прикладіть до рани лід, обгорнутий у тканину.

Після цього зверніться за кваліфікованою медичною допомогою.

Що треба знати, аби не стати жертвою змій (фото: Facebook/Сімейна Клініка Др. ХУДАН)