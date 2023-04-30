Ці прості поради допоможуть вберегтись від укусів змій

В Україні цьогоріч уже зафіксували перші випадки укусів змій. Лише цього тижня від отруйних плазунів постраждало кілька жителів Львівщини. Гадюки водяться по всій території нашої країни, а їхні укуси є особливо небезпечними для дітей та літніх людей.
Про те, як вберегтись від змій та як надати першу допомогу при укусі, розповідаємо у матеріалі нижче.
Переважно змії відчувають наближення людини, тому намагаються оминути її або затаїтися. Гадюка кусає тільки з метою самооборони - коли людина на неї випадково наступить або дуже наблизиться. Тому, якщо наткнулися на змію, якомога швидше відійдіть від неї.
Експерти радять дотримуватись наступних правил безпеки:
Укуси змій, зазвичай, не призводять до летальних наслідків, але на важкість перебігу впливає багато факторів, зокрема вид плазуна та фізичний стан потерпілого.
При укусі змії потрібно якомога швидше звернутись до лікарні, втім першу допомогу ви можете надати самостійно. У жодному разі не можна накладати джгут, припікати рану, висмоктувати отруту чи давати потерпілому спиртне.
Алгоритм необхідних дій:
Після цього зверніться за кваліфікованою медичною допомогою.
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