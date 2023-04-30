Эти простые советы помогут уберечься от укусов змей

В Украине уже зафиксировали первые случаи укусов змей. Только на этой неделе от них пострадали несколько жителей Львовской области. Гадюки водятся по всей территории нашей страны, а их укусы особенно опасны для детей и пожилых людей.
Как уберечься от змей и как оказать первую помощь при укусе, рассказываем в материале ниже.
Преимущественно змеи чувствуют приближение человека, поэтому пытаются сбежать его или затаиться. Гадюка кусает только с целью самообороны - когда человек на нее случайно наступит или очень приблизится. Поэтому, если наткнулись на змею, поскорее отойдите от нее.
Эксперты советуют соблюдать следующие правила безопасности:
Укусы змей, как правило, не приводят к летальным исходам, но на тяжесть состояния влияет много факторов, в частности вид гадюки и физическое здоровье пострадавшего.
При укусе змеи нужно как можно скорее обратиться в больницу, однако первую помощь вы можете оказать самостоятельно. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут, прижигать рану, высасывать яд или давать потерпевшему спиртное.
Алгоритм необходимых действий:
После этого обратитесь за квалифицированной медицинской помощью.
Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе из электрощитовой достали огромную змею.
Также мы писали, что в центре Харькова жители дома страдали от нашествия змей, которые вылезали из щелей, а затем пробирались в подъезд и даже в квартиры.