Ці прості поради допоможуть максимально зекономити під час переїзду у нове житло

Планування переїзду

Складіть детальний план переїзду. У ньому вкажіть дату, які послуги вам потрібно додатково замовити, зробіть перелік речей, які маєте забрати. Визначте, що вам потрібно зробити перед переїздом, і складіть список завдань, щоб не забути нічого важливого.

Розпродайте непотрібні речі

Складуючи для переїзду речі, ви точно помітите, що деякими із них ви вже роками не користуєтесь. Варто зробити ретельну ревізію таких речей, перебрати одяг, у якому ви вже не будете ходити, відсортувати непотрібний посуд.

Якщо ці речі ще мають товарний вигляд, то можна спробувати їх продати. Для цього розмістіть оголошення у соціальних мережах або опублікуйте його на профільних сайтах. Виставте мінімальну ціну, аби швидше продалось.

Викиньте або роздайте зайві речі

Якщо розумієте, що певні речі навряд чи швидко знайдуть покупця, то краще віддайте їх людині, якій вони можуть знадобитися. Якщо ж вони вже геть не придатні для використання, то викиньте їх без жалю. Не беріть із собою у нове житло зайвий мотлох, який тільки займатиме простір.

Запасіться пакувальними матеріалами

При переїзді є ймовірність пошкодити крихкі речі. Аби не розбити, варто подбати про пакувальні матеріали. Запасіться ящиками, коробками та пакетами, які можна використати для пакування речей. Також знадобиться стрейч-плівка, бульбашкова плівка, скотч та маркер, щоб маркувати коробки.

Замовте перевезення

Якщо у вас нема авто, можна попросити друзів чи знайомих, аби допомогли перевезти речі. Але якщо у вас багато габаритних меблів, то варто зробити прорахунок в перевізників. Можливо простіше і дешевше буде замовити їхні послуги, ніж кілька разів кататись легковушкою та платити за бензин друзям.