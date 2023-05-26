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Эти простые лайфхаки помогут надолго сохранить помидоры свежими. Вот что нужно сделать

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Пятница 26 мая 2023 21:19
Эти простые лайфхаки помогут надолго сохранить помидоры свежими. Вот что нужно сделать Как сохранить помидоры подольше (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Многие хозяйки хранят помидоры в холодильнике, но это не лучшее место для них. Низкие температуры ухудшают вкусовые качества плодов, а конденсат, который может возникать при этих условиях, ускоряет процесс порчи овощей.

Как хранить помидоры, чтобы надолго оставались свежими, рассказываем в материале ниже.

Как правильно хранить помидоры

Категорически нельзя оставлять помидоры в полиэтиленовом пакете, потому что конденсат в пакете станет причиной появления признаков гниения, а ускорит его низкая температура.

Эксперты говорят, что холодная среда может ухудшить текстуру фруктов и негативно повлиять на вкус. Они советуют хранить их на ровной поверхности, раскладывая зеленым хвостиком вниз. Так кислород сможет проходить через это место, где зеленый стебель встречается с мякотью. Это поможет сохранить сочность.

Важно учитывать и температуру, при которой оставляете овощи. Исследования экспертов из Корнельского университета обнаружили, что помидоры лучше хранить при температуре около 15°С.

Также следует помыть плоды, обсушить их и держать в миске, устланной бумажными полотенцами, в прохладном сухом месте. Их можно накрыть бумажным полотенцем, чтобы защитить от мух. Важно, чтобы на овощи не попадали солнечные лучи.

Какие лайфхаки помогут подольше сохранить помидоры

Если избежать хранения помидоров в холодильнике не получается, то перед перемещением их в холод оберните каждый овощ бумагой или газетой.

Если храните помидоры большой партией, то нужно разделять плоды бумагой или опилками, чтобы они не прикасались друг к другу.

Помидоры, сорванные вместе с веточками, лучше хранить, не обрывая зелень. Так плоды останутся подольше свежими.

Также можно вытереть помидоры ватным диском, смоченным в спирте. Потом нужно дождаться полного высыхания и выложить для хранения.

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