Эти простые действия помогут вам превратить видео в GIF-анимацию на iPhone и iPad
Умение создавать классные гифки может пригодиться как для работы, так и для развлечения, и ваш iPhone отлично с этим справится. С момента своего появления в 1987 году, зацикленные бесшумные видеоролики стали широко распространены в интернете.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт новостей MacRumors, связанный с продукцией Apple.
Благодаря небольшому размеру и короткому формату, эти видеоролики быстро загружаются и автоматически воспроизводятся. Более того, с помощью приложения Apple Shortcuts, вы можете быстро и легко превратить видеоклипы в GIF на вашем iPhone и iPad, даже не загружая никаких дополнительных приложений.
Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad
- Откройте приложение "Ярлыки"
- На вкладке "Галерея" найдите "Видео в GIF", коснитесь ярлыка в результатах, затем коснитесь "Добавить ярлык"
- Запустите ярлык, коснувшись его карточки на вкладке "Мои ярлыки"
Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad (фото: MacRumors)
- Вам будет представлен список видео из вашей библиотеки фотографий, которые вы можете превратить в GIF-файлы. Выберите клип, который вы хотите конвертировать.
- Если видео слишком длинное, вам будет предложено обрезать его, перетащив шевроны на обоих концах клипа. После этого нажмите Сохранить.
- Нажмите кнопку "Поделиться" под изображением предварительного просмотра, чтобы сохранить изображение или выбрать способ обмена. Закончив, нажмите "Готово".
Как превратить видео в GIF на iPhone и iPad (фото: MacRumors)
Если вам нужно больше инструментов для создания GIF-файлов, можно установить стороннее приложение, например GIPHY. Его можно загрузить бесплатно. Кроме всего прочего, программа позволяет добавлять различные эффекты, стикеры и наклейки, делая ваши гифки еще более интересными и уникальными.
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