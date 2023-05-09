Ці професії можуть повністю зникнути до 2030 року (список)

Соціально-економічні зміни у світі, швидкий розвиток технологій та автоматизації можуть призвести до зникнення деяких професій найближчим часом.

Про те, які професії, згідно з даними Міністерства праці США, стануть неактуальними до 2030 року, а також на кого не варто вчитися, щоб бути готовими до цих змін на ринку праці, читайте у матеріалі Styler нижче.

Які професії можуть зникнути до 2030 року

Касири

Банківські касири, касири в магазинах та інші посади, пов'язані з обслуговуванням готівки, можуть зникнути через широке використання безготівкових платежів та електронних гаманців.

Секретарі

Традиційна роль секретаря чи помічника вже застаріла. Технологічні нововведення та вдосконалення програмного забезпечення дозволяють керувати великою кількістю інформації без участі людини.

Торговці на фондових біржах

Більшість операцій на фондових біржах вже сьогодні виконуються за допомогою автоматичних торгових систем та роботів, що робить роботу людини неефективною.

Розповсюджувачі рекламних матеріалів

З розвитком Інтернету та цифрової реклами друковані рекламні матеріали втрачають свою актуальність.

Офісні працівники

Офісні працівники, які займаються рутинною роботою, такі як реєстрація даних, класифікація документів та облік фінансів, можуть бути витіснені комп'ютерами та програмами штучного інтелекту. Ці професії вже переживають автоматизацію і ймовірно, що ця тенденція продовжуватиметься.

Журналісти

З масовим переходом до онлайн-публікацій більшість видань знижують витрати на фізичне видання і переходять на цифрову платформу, що призводить до скорочення штату журналістів і репортерів.

Фотографи

З розвитком технологій та можливостей зйомки на мобільних пристроях фотографи можуть втратити значну частину свого ринку.

Таксисти та далекобійники

У світі активно розвивається виробництво автономних транспортних засобів (машин-безпілотників), таксисти та далекобійники можуть бути витіснені з ринку праці. До 2030 року, швидше за все, комп'ютери та системи GPS зможуть керувати великою кількістю транспортних засобів, що зменшить попит на послуги таксистів та водіїв вантажівок.

Працівники складу

Розвиток робототехніки та автоматизації складів може призвести до скорочення чисельності складських працівників.

Фабричні працівники

З розвитком роботизованих виробництв фабричні працівники можуть бути замінені роботами, які здатні виконати певні завдання без участі людини. Таким чином, фабричні працівники можуть бути витіснені з ринку праці.

Звичайно, це не означає, що професії в переліку припинять своє існування повністю, але попит на них знижуватиметься, і в перспективі це може призвести до скорочення робочих місць у цих сферах.

Разом з тим розвиток нових технологій та штучного інтелекту може відкрити нові можливості для трудової діяльності в інших галузях, таких як IT-технології, медицина, біотехнології та інші.