Скільки доведеться працювати, щоб окупилася вища освіта: дослідження

Влітку стартує вступна кампанія-2023. Перед багатьма абітурієнтами постане не лише питання вибору спеціальності, а й фінансового розв'язання - сподіватися вступити на бюджет або платити за контракт 4 роки.

Експерти з Work.ua та Education.ua провели спільне дослідження та порахували вартість навчання на популярних факультетах та яка зарплатня чекає майбутніх фахівців. Детальніше про це читайте у матеріалі.

Скільки потрібно працювати, щоб покрити витрати на навчання

При дослідженні не враховували гроші, витрачені на житло, харчування, проїзд та розваги. В межах експерименту працівник "витрачав" зарплату тільки на виплати за навчання.

Для підрахунку середню вартість навчання за певною спеціальністю ділили на середню місячну зарплату за професією та отримували орієнтовний час окупності.

Наприклад, вартість навчання на бакалавраті за спеціальністю "Право" в Києві складає 177 368 грн. Середня зарплата юриста в Києві - 19 000 грн на місяць.

Отже, час, за який можна відшкодувати витрати на навчання розраховують за формулою - вартість навчання/ зарплатню = час окупності. Наприклад, 177 368 / 19 000 = 10 місяців.

Це означає, що якщо випускник зможе знайти роботу в галузі права в Києві, то він відшкодує витрати на навчання менш ніж за рік після отримання диплома, орієнтовно - за 10 місяців.

Однак, враховуючи ринкові реалії та індивідуальні можливості кожного випускника, час окупності може відрізнятися від розрахунку.

За скільки місяців можна відпрацювати вартість навчання (скриншот із дослідження)

Яка вартість навчання і яка зарплатня у різних містах

Київ

Право - навчання 177 368 грн/зарплата 19 000 грн = 10 місяців;

Комп’ютерні науки - навчання 147 184 грн/зарплата 22 000 грн = 7 місяців;

Філологія - навчання 163 128 грн/зарплата 18 000 грн = 10 місяців;

Менеджмент - навчання 142 240 грн/зарплата 20 000 грн = 8 місяців;

Психологія - навчання 126 944 грн/зарплата 13 000 грн = 10 місяців.

Харків

Право - навчання 101 100 грн/зарплата 12 000 грн = 9 місяців;

Комп’ютерні науки - навчання 105 520 грн/зарплата 17 000 грн = 7 місяців;

Філологія - навчання 96 776 грн/зарплата 14 000 грн = 7 місяців;

Менеджмент - навчання 101 256 грн/зарплата 15 000 грн = 7 місяців;

Психологія - навчання 109 570 грн/зарплата 18 000 грн = 7 місяців.

Львів

Право - навчання 122 820 грн/зарплата 12 000 грн = 11 місяців;

Комп’ютерні науки - навчання 125 937 грн/зарплата 20 000 грн = 7 місяців;

Філологія - навчання 149 430 грн/зарплата 15 000 грн = 10 місяців;

Менеджмент - навчання 92 299 грн/зарплата 18 000 грн = 6 місяців;

Психологія - навчання 122 820 грн/зарплата 12 000 грн = 11 місяців.

Дніпро

Право - навчання 102 000 грн / зарплата 17 000 грн = 6 місяців;

Комп’ютерні науки - навчання 88 032 грн / зарплата 20 000 грн = 5 місяців;

Філологія - навчання 86 082 грн/зарплата 15 000 грн = 6 місяців;

Менеджмент - навчання 86 082 грн/зарплата 17 000 грн = 6 місяців;

Психологія - навчання 92 533 грн / зарплата 10 000 грн = 10 місяців.

Одеса

Право - навчання 112 320 грн/зарплата 15 000 грн = 8 місяців;

Комп’ютерні науки - навчання 111 810 грн/зарплата 18 000 грн = 7 місяців;

Філологія - навчання 96 776 грн/зарплата 14 000 грн = 7 місяців;

Менеджмент - навчання 101 256 грн/зарплата 15 000 грн = 7 місяців;

Психологія - навчання 109 570 грн/зарплата 18 000 грн = 7 місяців.





За скільки часу окупляться різні спеціальності (скриншот)

Підрахунок показує, що список "окупних" спеціальностей очолюють "Менеджмент" та "Комп’ютерні науки", вартість опанування яких в Україні можна виплатити в середньому за 7 місяців.

Найдорожча освіта в розрізі окупності виявилась у Києві. В середньому київським випускникам потрібно відпрацювати 9 місяців, щоб покрити вартість навчання.