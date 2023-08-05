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Ці продукти здатні відновити печінку. Лікар каже - вони справді працюють

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Субота 05 серпня 2023 11:21
Ці продукти здатні відновити печінку. Лікар каже - вони справді працюють Чим можна відновити печінку (фото: frrepik)
Автор: Світлана Мащенко
Експерт: Юрій Габорець

Підтримувати здоров'я печінки можна здоровим способом життя та відмовою від шкідливих звичок. Якщо ж роботу цього важливого органу порушено, відновитися допоможе ряд продуктів.

Про це розповів лікар Юрій Габорець в TikTok.

Продукти, які допоможуть печінці

Це всі овочі, які належать до капустяних: броколі, цвітна капуста, качанна.

Окрім того помічниками печінки стануть:

  • шпинат
  • редька
  • редиска
  • буряк
  • рідкий жовток
  • вершкове масло
  • оливкова олія
  • відварна риба
  • м’ясо птиці
  • бульйони

Що не можна робити

Лікар наголосив, що відновлюючи печінку корисними продуктами, не можна в той же час споживати алкоголь і руйнувати цей орган.

"Так це не працює!" - запевняє медик.

Чи можна відновити печінку ліками

Група аптечних препаратів, які називають гепатопротекторами, нібито мають захищати нашу печінку від алкоголю, антибіотиків, поганої екології і так далі.

Проте терапевт Вікторія Кучеренко запевняє: вони не працюють.

Цікаво, що цієї групи препаратів взагалі не існує в Європі та США, а у нас через активну діяльність фармкомпаній, щороку людьми витрачаються шалені суми.

Нормалізувати роботу печінки допоможуть такі поради:

  • Мінімізувати вживання алкоголю
  • Раціонально харчуватися
  • Пити достатньо рідини
  • Нормалізувати масу тіла - ІМТ до 25 кг/м2
  • Правильно лікувати існуючі захворювання

Раніше лікар розповів, що трапиться, якщо вживати алкоголь щодня.

Читайте також, яким чином алкоголь може підвищує ризик алергії.

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