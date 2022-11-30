Не купуйте ці ліки! Список фуфломіцинів, які "пачками" продають в аптеках

В наш час, коли лікування має базуватися на принципах доказової медицини, все ще процвітає бізнес на фуфломіцинах. Від чого тільки не продають диво-пігулки, які в більшості країн визнані або БАДами, або взагалі не пройшли ліцензування. Цілий пласт таких препаратів займають гепатопротектори, які нібито мають захищати нашу печінку від алкоголю, антибіотиків, поганої екології і так далі.

Але ці ліки не працюють, розповідає лікар Вікторія Кучеренко.

Що ж пропити для печінки?

Правильна відповідь - нічого. Печінка сама себе здатна очистити і відновити, допомогати їй таким чином не потрібно.

Цікаво, що цієї групи препаратів взагалі не існує в Європі та США, а у нас через активну діяльність фармкомпаній, щороку витрачаються шалені суми.

Які бувають гепатопротектори?

З доведеною ефективністю - Гептрал (в США входить в групу БАДів).

З доведеною неефективністю - препарати росторопші та есенціальні фосфоліпіди (Гепабене, Есенціале).

З сумнівною ефективністю - урсодезоксихолієва кислота.

З малою кількістю проведених досліджень - Лів52, Хофітол.

Дослідження проводилися у пацієнтів які мають тяжкі захворювання печінки, в них оцінювалося наскільки препарат здатен впливати на тривалість життя.

Цікаво, щоб помітити ефект, необхідно приймати препарат як мінімум 6-12 місяців (це за інформацією від фармпредставників). А за цей час печінка і сама може себе відновити, якщо прибрати фактори негативного впливу.

Чому вони не працюють?

Вся проблема в низькій біодоступності цих препаратів: вони або руйнуються, або дуже погано всмоктуються. Навіть для Гептрала біодоступність всього близько 5%.

Як лікувати різні хвороби печінки?

Вірусні гепатити лікуються ефективною противірусною терапією. Після своєчасного і правильного лікування шанс на видужування високий. І ніякі гепатопротектори не потрібні.

Неалкогольна жирова хвороба печінки. Одна з найчастіших патологій печінки у наш час. Зниження маси тіла шляхом раціонального харчування та фізичних навантажень, а також корекція дисліпідемії (стан, при якому рівень ліпідів і ліпопротеїдів у плазмі не відповідає значенням, які вважаються нормальними) - оптимальний і дієвий спосіб лікування.

Алкогольний гепатит. Думка, що можна вживати літрами алкоголь, а потім таблеточками все підлікувати - приречена. Мінімізуйте алкоголь, і якщо процес не перейшов в стадію фіброзу - шанс врятувати печінку безумовно, є.

Токсичний гепатит. Необхідно знайти той фактор, що сприяв пошкодженню печінки і ліквідувати його. Потім провести антидотну чи дезінтоксикаційну терапію.

Що ж зробити, щоб допомогти печінці?