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Эти продукты способны восстановить печень. Врач говорит - они действительно работают

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Суббота 05 августа 2023 11:21
Эти продукты способны восстановить печень. Врач говорит - они действительно работают Чем можно восстановить печень (фото: frrepik)
Автор: Светлана Мащенко
Эксперт: Юрий Габорец

Поддерживать здоровье печени можно здоровым образом жизни и отказом от вредных привычек. Если же работа этого органа нарушена, восстановиться поможет ряд продуктов.

Об этом рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

Продукты, которые помогут печени

Это все овощи, принадлежащие к капустным: брокколи, цветная капуста, кочанная.

Кроме того, помощниками печени станут:

  • шпинат
  • редька
  • редис
  • свекла
  • жидкий желток
  • сливочное масло
  • оливковое масло
  • отварная рыба
  • мясо птицы
  • бульоны

Что нельзя делать

Врач отметил, что восстанавливая печень полезными продуктами, нельзя в то же время потреблять алкоголь и разрушать этот орган.

"Так это не работает!" - уверяет медик.

Можно ли восстановить печень лекарствами

Группа аптечных препаратов, называемых гепатопротекторами, якобы должны защищать нашу печень от алкоголя, антибиотиков, плохой экологии и так далее.

Однако терапевт Виктория Кучеренко уверяет: они не работают.

Интересно, что этой группы препаратов вообще не существует в Европе и США, а у нас из-за активной деятельности фармкомпаний ежегодно людьми тратятся сумасшедшие суммы.

Нормализовать работу печени помогут следующие советы:

  • Минимизировать употребление алкоголя
  • Рационально питаться
  • Пить достаточно жидкости
  • Нормализовать массу тела - ИМТ до 25 кг/м2
  • Правильно лечить существующие заболевания

Ранее врач рассказал, что случится, если употреблять алкоголь каждый день.

Читайте также, каким образом алкоголь может повышать риск аллергии.

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