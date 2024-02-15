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Ці продукти збільшують вироблення ендорфінів: що їсти, аби мати гарний настрій

Четвер 15 лютого 2024 16:00
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Ці продукти збільшують вироблення ендорфінів: що їсти, аби мати гарний настрій Які продукти покращують настрій та викликають щастя (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Експерт: Ольга Безугла

Ендорфіни - це гормони радості. Хімічні речовини, які роблять нас природно щасливими. Ці гормони зменшують сприйняття болю і викликають відчуття ейфорії, за яким може слідувати позитивний та енергійний погляд на життя.

Що треба їсти, щоб збільшити вироблення ендорфінів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис дієтолога Ольгу Безуглу в Instagram.

Збільшити ендорфіни можна завдяки активним фізичним справам. Однак є і простіший спосіб підвищити рівень ендорфінів - правильно харчуватися.

"Певні продукти можуть стимулювати вироблення ендорфінів у нашому мозку, що сприяють природному щасливому світосприйняттю. Існують продукти, що можуть сприяти підвищенню рівня ендорфінів і загалом", - зазначає фахівець.

Какао: сприяє виробленню серотоніну і має інші біоактивні компоненти, що покращують настрій.

Гостра їжа: капсаїцин стимулює вивільнення ендорфінів, викликаючи короткочасну ейфорію.

Женьшень: підвищує рівень енергії та може сприяти покращенню настрою через адаптогенні властивості.

Горіхи та насіння: містять магній та омега-3, які покращують сон і знижують стрес.

Шпинат та інші зелені листові овочі: фолієва кислота у складі сприяє виробленню серотоніну і дофамін.

Яйця: містять вітаміни групи B і триптофан, сприяють покращенню настрою.

"Ці продукти можуть стати чудовим доповненням до збалансованого харчування, сприяючи не лише фізичному, але й емоційному здоров’ю", - додала Ольга Безугла.

Раніше ми писали про те, від яких продуктів ви точно не будете товстішати.

А ще розповідали про те, які продукти не можна їсти на сніданок.

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