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Эти продукты увеличивают выработку эндорфинов: что есть, чтобы иметь хорошее настроение

Четверг 15 февраля 2024 16:00
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Эти продукты увеличивают выработку эндорфинов: что есть, чтобы иметь хорошее настроение Какие продукты улучшают настроение и вызывают счастье (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Ольга Безуглая

Эндорфины - это гормоны радости. Химические вещества, делающие нас естественно счастливыми. Эти гормоны уменьшают восприятие боли и вызывают ощущение эйфории, за которым может следовать положительный и энергичный взгляд на жизнь.

Что нужно есть, чтобы увеличить выработку эндорфинов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольгу Безуглую в Instagram.

Увеличить эндорфины можно благодаря активным физическим делам. Однако есть и более простой способ повысить уровень эндорфинов - правильно питаться.

"Определенные продукты могут стимулировать выработку эндорфинов в нашем мозге, способствующих естественному счастливому мировосприятию. Существуют продукты, которые могут способствовать повышению уровня эндорфинов и в целом", - отмечает специалист.

Какао: способствует выработке серотонина и имеет другие биоактивные компоненты, улучшающие настроение.

Острая пища: капсаицин стимулирует высвобождение эндорфинов, вызывая кратковременную эйфорию.

Женьшень: повышает уровень энергии и способствует улучшению настроения через адаптогенные свойства.

Орехи и семена: содержащие магний и омега-3, которые улучшают сон и снижают стресс.

Шпинат и другие зеленые листовые овощи: фолиевая кислота в составе способствует выработке серотонина и дофамина.

Яйца содержат витамины группы B и триптофан, способствуют улучшению настроения.

"Эти продукты могут стать отличным дополнением к сбалансированному питанию, способствуя не только физическому, но и эмоциональному здоровью", - добавила Ольга Безуглая.

Раньше мы писали о том, от каких продуктов вы точно не будете толстеть.

А еще говорили о том, какие продукты нельзя есть на завтрак.

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