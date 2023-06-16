Эти продукты долго не портятся и могут храниться в течение года и больше
Лето - прекрасное время, чтобы сделать определенные запасы продуктов. Следует выбирать продукты, срок годности которых не истекает быстро.
Какие продукты можно хранить в течение года и дольше - читайте на Styler ниже.
Рис
При правильном хранении рис не будет портиться несколько лет. В частности, его нужно держать в сухом темном месте при температуре около 4–5 градусов.
В таких условиях рис не просто остается съедобным, но и сохраняет свои питательные свойства. Также нужно защитить крупу от грызунов, влаги и насекомых, из-за которых сложно сохранить крупу даже 1 год.
Мед
Мед - это продукт, который может долгое время не портиться. Как и рис, мед следует хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте.
Следует помнить, что современный мед из магазина не стоит хранить долго, ведь в его составе может быть химия.
Соль
Соль - еще один продукт, не портящийся десятилетиями. Единственное, что может навредить - это влага.
Сахар
Сахар можно использовать в пищу даже спустя много лет, если он хранился в прохладном сухом помещении.
Помните, что время хранения зависит от условий. Влажность, мыши, насекомые-вредители, тепло или мороз сокращают срок хранения.
Какие продукты нельзя есть после окончания срока годности
Некоторые продукты после окончания срока годности становятся опасными для здоровья. В них входят:
- мясной фарш - хранится в холодильнике максимум 12 часов при 4°C, затем портится и становится непригодным для еды
- рыбный фарш - можно хранить в холодильнике два часа или в морозилке два месяца
- мягкие сыры - обычно портятся уже на второй день, становятся липкими и покрываются налетом
- ягоды - свежие сохраняются максимум 2 суток, далее - покрываются темными пятнами и пускают сок
- морепродукты - можно хранить не дольше трех дней, а лучше есть сразу после покупки
- колбасы - все виды мясной нарезки можно хранить в холодильнике максимум 3-5 дней
- курица, субпродукты - хранить в холодильнике максимум 3 дня при температуре 0-4°C или готовить сразу после покупки
Раньше мы сообщали, как хранить молоко в холодильнике после открытия коробки.
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