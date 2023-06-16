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Эти продукты долго не портятся и могут храниться в течение года и больше

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Пятница 16 июня 2023 16:15
Эти продукты долго не портятся и могут храниться в течение года и больше Какие продукты сохраняются долго (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Лето - прекрасное время, чтобы сделать определенные запасы продуктов. Следует выбирать продукты, срок годности которых не истекает быстро.

Какие продукты можно хранить в течение года и дольше - читайте на Styler ниже.

Рис

При правильном хранении рис не будет портиться несколько лет. В частности, его нужно держать в сухом темном месте при температуре около 4–5 градусов.

В таких условиях рис не просто остается съедобным, но и сохраняет свои питательные свойства. Также нужно защитить крупу от грызунов, влаги и насекомых, из-за которых сложно сохранить крупу даже 1 год.

Мед

Мед - это продукт, который может долгое время не портиться. Как и рис, мед следует хранить в герметичной упаковке в прохладном и сухом месте.

Следует помнить, что современный мед из магазина не стоит хранить долго, ведь в его составе может быть химия.

Соль

Соль - еще один продукт, не портящийся десятилетиями. Единственное, что может навредить - это влага.

Сахар

Сахар можно использовать в пищу даже спустя много лет, если он хранился в прохладном сухом помещении.

Помните, что время хранения зависит от условий. Влажность, мыши, насекомые-вредители, тепло или мороз сокращают срок хранения.

Какие продукты нельзя есть после окончания срока годности

Некоторые продукты после окончания срока годности становятся опасными для здоровья. В них входят:

  • мясной фарш - хранится в холодильнике максимум 12 часов при 4°C, затем портится и становится непригодным для еды
  • рыбный фарш - можно хранить в холодильнике два часа или в морозилке два месяца
  • мягкие сыры - обычно портятся уже на второй день, становятся липкими и покрываются налетом
  • ягоды - свежие сохраняются максимум 2 суток, далее - покрываются темными пятнами и пускают сок
  • морепродукты - можно хранить не дольше трех дней, а лучше есть сразу после покупки
  • колбасы - все виды мясной нарезки можно хранить в холодильнике максимум 3-5 дней
  • курица, субпродукты - хранить в холодильнике максимум 3 дня при температуре 0-4°C или готовить сразу после покупки

Раньше мы сообщали, как хранить молоко в холодильнике после открытия коробки.

Также мы называли продукты, которые нельзя мить перед приготовлением.

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