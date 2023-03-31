Ці продукти прискорюють старіння. Нутриціолог пояснила, чим їх замінити

Як їжа впливає на процеси старіння

На руйнування тканин й клітин, зокрема й старіння шкіри, впливає процес глікації. Він виникає, коли людина їсть забагато цукру та вуглеводів.

"Глікація - сміття всередині власного тіла. Деякі нутрієнти при приготуванні/температурі змінюють свої властивості, завдаючи шкоди. Процеси кінцевого глікування впливають на весь обмін речовин", - пояснює експерт.

Глікування руйнує колаген, що й провокує появу дрібних зморшків на обличчі. Сприяє розвитку атеросклерозу й порушує природний щоденний детокс організму (впливає на роботу печінки, нирок, кишківника, стан лімфи і шкіри). Жоден розвантажувальний день значно не покращить ситуацію.

Які продукти прискорюють старіння

Голобородько наголошує, що за перебір цукру в організмі відповідає людина, тому варто контролювати його кількість у раціоні. Він може мати різні джерела надходження.

Важливо пам'ятати усі види:

білий цукор, сиропи топінамбура та кленовий, "корисні" десерти, фруктоза;

вершки та молоко;

крем-сири та плавлені сирки, сирники та чизкейки;

рафіновані зерна та каші (біле борошно, білий та темний хліб, вівсяні пластівці, гранола);

м'ясо, птиця, риба засмажені до скоринки, солодкі соуси, копчення;

сухофрукти, панірування, фритюр.

Яка їжа сповільнює старіння

"Якщо перебір цукру регулярний, він накопичується. З віком процес глікації наростає і її рівень визначає наш біологічний вік", - пояснює нутриціолог.

Голобородько радить вживати більше наступних продуктів: