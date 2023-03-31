Эти продукты ускоряют старение. Нутрициолог объяснила, чем их заменить

Как пища влияет на процессы старения

На разрушение тканей и клеток, включая старение кожи, влияет процесс гликации. Он возникает, когда человек ест слишком много сахара и углеводов.

"Гликация - мусор внутри собственного тела. Некоторые нутриенты при приготовлении/температуре изменяют свои свойства, причиняя вред. Процессы окончательного гликирования влияют на весь обмен веществ", - объясняет эксперт.

Гликация разрушает коллаген, что и провоцирует появление мелких морщин на лице. Способствует развитию атеросклероза и нарушает ежедневный естественный детокс организма (влияет на работу печени, почек, кишечника, состояние лимфы и кожи). Ни один разгрузочный день значительно не улучшит ситуацию.

Какие продукты ускоряют старение

Голобородько отмечает, что за перебор сахара в организме отвечает человек, поэтому следует контролировать его количество в рационе. Он может иметь разные источники поступления.

Важно помнить все виды:

белый сахар, сиропы топинамбура и кленовый, "полезные" десерты, фруктоза;

сливки и молоко;

крем-сыры и плавленые сырки, сырники и чизкейки;

рафинированные зерна и каши (белая мука, белый и темный хлеб, овсяные хлопья, гранола);

мясо, птица, рыба зажаренные до корочки, сладкие соусы, копчение;

сухофрукты, панировка, фритюр.

Какая пища замедляет старение

"Если перебор сахара регулярный, он скапливается. С возрастом процесс гликации нарастает и его уровень определяет наш биологический возраст", - объясняет нутрициолог.

Голобородько советует употреблять больше следующих продуктов: