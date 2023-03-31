Эти продукты ускоряют старение. Нутрициолог объяснила, чем их заменить

Остановить старение пока никому не удавалось, однако не стоит самостоятельно его ускорять. Медики уже давно доказали, что еда оказывает значительное влияние на этот процесс. Некоторые продукты способны провоцировать старение, другие же наоборот замедляют его.
О том, от какой еды следует отказаться, чтобы дольше оставаться молодыми, рассказала нутрициолог Анастасия Голобородько в своем канале Telegram.
На разрушение тканей и клеток, включая старение кожи, влияет процесс гликации. Он возникает, когда человек ест слишком много сахара и углеводов.
"Гликация - мусор внутри собственного тела. Некоторые нутриенты при приготовлении/температуре изменяют свои свойства, причиняя вред. Процессы окончательного гликирования влияют на весь обмен веществ", - объясняет эксперт.
Гликация разрушает коллаген, что и провоцирует появление мелких морщин на лице. Способствует развитию атеросклероза и нарушает ежедневный естественный детокс организма (влияет на работу печени, почек, кишечника, состояние лимфы и кожи). Ни один разгрузочный день значительно не улучшит ситуацию.
Голобородько отмечает, что за перебор сахара в организме отвечает человек, поэтому следует контролировать его количество в рационе. Он может иметь разные источники поступления.
Важно помнить все виды:
"Если перебор сахара регулярный, он скапливается. С возрастом процесс гликации нарастает и его уровень определяет наш биологический возраст", - объясняет нутрициолог.
Голобородько советует употреблять больше следующих продуктов:
Ранее мы рассказывали о том, каких пищевых привычек следует избавиться после 50 лет.
Читайте также историю мужчины, который в 65 лет выглядит на 40 лет.