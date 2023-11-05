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Ці продукти пригнічують ваш імунітет. Експерт пояснив, від чого варто відмовитись

Неділя 05 листопада 2023 08:00
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Ці продукти пригнічують ваш імунітет. Експерт пояснив, від чого варто відмовитись Які продукти пригнічують імунітет (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Юрій Попко

Восени і взимку люди починають більше дбати про імунітет, оскільки збільшується вірусне навантаження й підвищуються ризики захворіти. Експерти одноголосно заявляють, що не буває чарівних пігулок для зміцнення імунітету. Щоб покращити опірність організму, потрібно нормалізувати сон, бути активним, правильно харчуватись та уникати продуктів, які пригнічують імунітет.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Юрія Попка в Instagram.

Що треба знати про імунітет

"При слові "імунітет" більшість людей зразу згадують про цитрусові: лимони та апельсини, оскільки це "джерело" вітаміну С. Але я вас розчарую - це міф. І не там треба шукати цей вітамін, хіба цілими сітками будете їсти ці фрукти", - пояснює Попко.

Він наголошує, що 80% нашого імунітету знаходиться у кишківнику. Тому треба знизити споживання продуктів, які руйнують його мікрофлору і таким чином знижують захисні функції організму. І тільки після цього варто додати у раціон продукти, які відновлюють мікрофлору.

"У кишківнику знаходиться лімфоїдна тканина, яка займає важливе місце в імунній системі. Ця тканина виробляє лімфоцити, Т-клітини, які борються із різними вірусами, бактеріями та інфекціями. Якщо хочете мати міцний імунітет, то зверніть увагу на стан своєї мікрофлори", - пише експерт.

Які продукти знижують імунітет

Попко зазначає, що цукор негативно впливає на імунітет, тому потрібно обмежити його споживання.

"У більшості з вас є діти. І замість того, щоб пічкати їх соками, лимонами та іншими фруктами, "піднімаючи" імунітет, зменште кількість цукру у раціоні дитини. Обмежте споживання булочок, цукерок, газованої води, соків, меду і цукру у чистому вигляді. Це як мінімум покращить імунітет на 50%", - каже експерт.

Він радить правильно організувати свій раціон. А також читати етикетки продуктів. Якщо у них є незрозумілі для вас складники - тоді відмовитись від таких товарів.

"У їх складі не має бути таких добавок - генномодифікований крохмаль, глютен, барвники, консерванти, які заборонені у розвинених країнах. Якщо ви часто хворієте, то мікрофлора перебуває у поганому стані, і поки ви її не відновите, треба забрати з раціону продукти із глютеном і молочку", - пояснює Попко.

Експерт додає, що глютен перешкоджає відновленню слизової кишківника. Лактоза (молочний цукор) погано перетравлюється при низькому імунітеті, а казеїн із молочних продуктів пригнічує імунну систему.

Раніше ми писали про те, які продукти руйнують судини.

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